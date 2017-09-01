В Тверской области почти 14,5 тысячи первоклашек пошли 1 сентября в школы

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Почти 14,5 тысячи первоклашек в пятницу, 1 сентября, пошли в школы Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Торжественные линейки по случаю Дня знаний проходят во всех общеобразовательных учреждениях Тверской области. В праздничных мероприятиях принимает участие губернатор Игорь Руденя, зампред Госдумы РФ Владимир Васильев. Глава региона поздравил с Днем знаний учащихся и педагогов тверской школы №51, которая в этом году отмечает 25-летие.

"Новый учебный год сегодня начался для 134 тысяч школьников области. Почти 14,5 тысяч из них впервые сели за парты. Приятно видеть радостные лица первоклассников, которые сияют интересом к учебе. Мы хотим, чтобы наше общество развивалось гармонично и в духе традиционных духовных ценностей. Очень важно, чтобы ценности семьи, труда, образования всегда были на первом месте", — цитирует пресс-служба слова Рудени.

В этом году праздничная линейка была посвящена Году экологии. Губернатор области пожелал всем школьникам вырасти достойными людьми, своим трудом и достижениями развивать Тверскую область и Россию.

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