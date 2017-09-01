Комитет "Матери Беслана" поддержал перенос Дня знаний на 4 сентября

БЕСЛАН, 1 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Комитет "Матери Беслана" поддерживает инициативу общественности о переносе Дня знаний на 4 сентября, сообщила на пресс-конференции председатель организации Сусанна Дудиева.

"Мы поддерживаем инициативу общественности о переносе празднования Дня знаний на 4 сентября. Если ее одобрят власти, мы будем благодарны, мы скажем спасибо", — сказала она.

Дудиева выразила надежду, что власти проанализируют ситуацию.

"Праздник в любой день можно проводить, а день трагедии нельзя перенести. Надеемся, что власти проанализируют ситуацию", — добавила Дудиева.

В свою очередь Зоя Дзуцева, которая в результате теракта потеряла внучку, рассказала, что перенос празднования Дня знаний позволит жителям Северной Осетии объединиться.

"Назревает вопрос о том, что в республике учебный год должен начаться 4 сентября. Я прихожу покупать цветы своему ребенку на кладбище, а рядом стоит женщина и покупает цветы на праздник своему ребенку", — сказала Дзуцева.

При этом, по ее словам, в программу траурных мероприятий стоит внести изменения.

"Сколько людей прислали нам стихотворений, пусть какой-то вечер поэзии или творческих вечер проведут. Когда такие мероприятия проходят, понимаешь, что есть кто-то рядом", — отметила Дзуцева в ходе пресс-конференции.

Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.