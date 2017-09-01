Сенатор выступил против рекламы безалкогольного пива

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Нужно пропагандировать здоровый образ жизни, а не употребление пива, пусть и безалкогольного, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости разработки законопроекта, запрещающего рекламу безалкогольного пива.

Сенатор полагает, что в стране, где основное потребление приходится на пиво, смысла в рекламе этого напитка, пусть и безалкогольного, нет. "Более того, эта реклама провоцирует покупателей приобретать не безалкогольное, а уже алкогольное пиво в магазине", — сказал Васильев РИА Новости в пятницу.

"Я против рекламы пива, потому что пивной алкоголизм — это страшно. Ежегодно озвучиваемые цифры по объёму потребления, просто пугающие по своим масштабам, и пропагандировать и поддерживать употребление пива неэтично", — сказал парламентарий.

По его словам, в последние годы россияне огромное значение уделяют здоровому образу жизни, это касается как взрослых людей, так и подростков. "Молодежи в принципе не интересна такая реклама (безалкогольного пива), их больше заботит, каким видом спорта заниматься и в каком можно преуспеть. Ну, а для тех, кто пиво пил и пьёт — он это будет делать и без рекламы", — считает Васильев.

Он добавил, что при подготовке к предстоящему Чемпионату мира по футболу были сделаны некоторые послабления для пивоваренных компаний — спонсоров и партнёров, однако это все закончится 31 декабря 2018 года. Сенатор также напомнил, что ФАС поясняла, что пиво, где менее 0,5 процента этилового спирта, не является алкогольной продукцией, "однако вопреки национальной пропаганде здорового образа жизни, мы видим обилие такой рекламы".