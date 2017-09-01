Жители Байконура попросили возобновить программу отселения

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Жители Байконура обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой возобновить программу отселения в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен отметила, что регионы также обеспокоены тем, что закончилась программа переселения из ветхого и аварийного жилья.
Со слов Москальковой, коллективные обращения также поступали по строительству предприятий, нарушающих, по мнению граждан, их право на благоприятную окружающую среду.