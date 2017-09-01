Врио главы Ярославской области передал Путину открытку от первоклассницы

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов во время встречи в аэропорту Туношна Ярославля. 1 сентября 2017

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов во время встречи в аэропорту Туношна Ярославля. 1 сентября 2017

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов передал президенту РФ Владимиру Путину открытку от первоклассницы Полины Жаворонковой.

Путин в пятницу в Ярославле принял участие во Всероссийском открытом уроке "Россия, устремленная в будущее".

"Сегодня был на торжественной линейке, посвященной Дню знаний. Первоклассница Полина Жаворонкова передала вам открытку с пожеланием", — сказал Миронов, передав подарок. Он уточнил, что девочка пошла в первый класс в гимназию в городе Ростове.

"Передайте большой привет ей и ее родителям", — попросил глава государства, с улыбкой приняв открытку.