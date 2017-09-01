Путин обсудил с врио губернатора Ярославской области проблемы в регионе

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым и попросил обратить внимание на ряд проблем, среди которых газификация.
Начиная встречу, Путин по сложившейся традиции передал своему собеседнику зеленую папку, в которой были собраны основные жалобы жителей региона, на основе их обращений, то, что пишут в ходе подготовки к прямой линии с президентом.
"Ничего такого сверхъестественного в обращении граждан Ярославской области нет, но я все же прошу вас обратить внимание на некоторые вещи, которые людей беспокоят, — сказал глава государства. — Здесь и здравоохранение, здесь и больница в наукограде Борок, родильный дом в Ростове, аварийное ветхое жилье, газификация".
Путин поручил поработать со всеми этими проблемными местами и впоследствии доложить о результатах.
Со своей стороны врио губернатора заверил, что все перечисленные вопросы находятся на контроле правительства Ярославской области. Путин на это заявил, что их решения должны быть системными.
Миронов доложил о начале строительно-ремонтных работ по реконструкции моста через реку Которосль в Красноперекопском районе. Он продемонстрировал главе государства слайды, на которых видно нынешнее состояние объекта.
"Он аварийный, мы его закрыли и к марту 2018 года планируем построить новый, современный четырехполосный мост", — сказал Дмитрий Миронов.
"В обращениях это тоже есть, в некоторых районах давно уже люди ждут, им все обещают. Поэтому обратите внимание", — сказал он.
В заключение Миронов добавил, что одним из ключевых вопросов в регионе является развитие агропромышленного комплекса. Ключевая проблема заключается в том, что 68% пахотных земель, которые должны работать, не введены в сельхозоборот.
"На сегодняшний момент у нас имеется положительная динамика, мы поставили перед собой задачу в течение 2017 года ввести в оборот 40 тысяч гектаров земли, на сегодняшний момент мы ввели уже 20 тысяч гектаров", — доложил врио губернатора.