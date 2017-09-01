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Общество

Путин обсудил с врио губернатора Ярославской области проблемы в регионе

15:1801.09.2017
(обновлено: 15:22 01.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Туношна Ярославля. 1 сентября 2017Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Туношна Ярославля. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым и попросил обратить внимание на ряд проблем, среди которых газификация.

Начиная встречу, Путин по сложившейся традиции передал своему собеседнику зеленую папку, в которой были собраны основные жалобы жителей региона, на основе их обращений, то, что пишут в ходе подготовки к прямой линии с президентом.

"Ничего такого сверхъестественного в обращении граждан Ярославской области нет, но я все же прошу вас обратить внимание на некоторые вещи, которые людей беспокоят, — сказал глава государства. — Здесь и здравоохранение, здесь и больница в наукограде Борок, родильный дом в Ростове, аварийное ветхое жилье, газификация".

Прямая линия с президентом РФ В. Путиным. Архив
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Итоги "прямых линий" Владимира Путина
Среди прочих проблем, на которые указал президент, оказался и вопрос своевременной выплаты зарплат.

Путин поручил поработать со всеми этими проблемными местами и впоследствии доложить о результатах.

Со своей стороны врио губернатора заверил, что все перечисленные вопросы находятся на контроле правительства Ярославской области. Путин на это заявил, что их решения должны быть системными.

Миронов доложил о начале строительно-ремонтных работ по реконструкции моста через реку Которосль в Красноперекопском районе. Он продемонстрировал главе государства слайды, на которых видно нынешнее состояние объекта.

"Он аварийный, мы его закрыли и к марту 2018 года планируем построить новый, современный четырехполосный мост", — сказал Дмитрий Миронов.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Прокуратура нашла нарушения в обслуживании газового оборудования в Иваново
Он также признал, что в числе важнейших вопросов остается тема медицинского обслуживания. Он рассказал о планах по созданию нового здания хирургического корпуса. Планируется, что строительство начнется в начале 2018 года. Говоря о социальных вопросах, Миронов добавил, что совместно с Газпромом в области будут построены пять физкультурно-оздоровительных комплексов, два из них в Ярославле. По программе "Газпром — детям" в области должно появиться 20 пришкольных стадионов. Путин планы одобрил, но попросил не забывать об основной деятельности Газпрома. Он напомнил о жалобах людей на отсутствие газа в ряде районов и поручил синхронизировать работу по доведению газа до конечного потребителя с концерном.

"В обращениях это тоже есть, в некоторых районах давно уже люди ждут, им все обещают. Поэтому обратите внимание", — сказал он.

В заключение Миронов добавил, что одним из ключевых вопросов в регионе является развитие агропромышленного комплекса. Ключевая проблема заключается в том, что 68% пахотных земель, которые должны работать, не введены в сельхозоборот.

"На сегодняшний момент у нас имеется положительная динамика, мы поставили перед собой задачу в течение 2017 года ввести в оборот 40 тысяч гектаров земли, на сегодняшний момент мы ввели уже 20 тысяч гектаров", — доложил врио губернатора.

Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости, Инфографика
Ключевые слова "Прямой линии" с Владимиром Путиным
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