Неосуществимый проект: в Крыму заявили о провале украинского телевещания

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Киеву не удалось начать трансляцию украинских телеканалов в Крыму, несмотря на то, что начало вещания было назначено на 1 сентября. Об этом заявил министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский.

В 2014 году в Крыму прекратили трансляцию украинского телевидения из-за "однобокого" освещения ситуации на полуострове.

Полонский отметил, что план запуска вещания был неосуществимым изначально, и поздравил украинских чиновников с "распилом очередного бюджета"

"Все проекты, которые украинская сторона готовит в отношении Крыма или крымчан, они все провальные изначально. Этот провал обеспечивается, прежде всего, одним — отношением самих крымчан к тем процессам, которые происходят на Украине", — заявил министр.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал попытки организовать телевизионные трансляции украинских каналов в республике пустой тратой денег. По его словам, Киев не хочет учитывать мнение крымчан, не заинтересованных в данном проекте.

Запрет российского телевидения

Вещание российских телеканалов на Украине ограничено уже долгое время. В списки "нежелательных" попали Первый канал, "Россия 24", "Звезда", РЕН ТВ и десятки других.

В августе в Киеве также заявили о намерении заблокировать вещание всех российских телеканалов и радиостанций на неподконтрольных территориях Донбасса с помощью специальных "глушилок".

По словам главы СНБО Александр Турчинова, первая опытная установка через несколько месяцев начнет работу по всей протяженности линии разграничения.

Квота на украинский язык

Кроме того, с 1 октября на Украине вступает в силу закон о квоте на украинский язык на радио и телевидении, который ограничит трансляцию на русском языке.

Согласно закону, принятом в мае Верховной радой, на общенациональных каналах устанавливается квота в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Киев рассчитывает, что эта мера позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Ввод квоты на украинский язык не поддерживает также 25% населения.

В МИД России подобные шаги назвали "наступлением на СМИ" и призвали Киев гарантировать свободу телетрансляций.