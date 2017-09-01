Москалькова высказалась по поводу превышения сроков отключения горячей воды

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к прокурору по поводу превышения законных сроков отключения горячей воды в Подмосковье этим летом.

"Категорически отрицательно, обращалась к прокурору", — ответила РИА Новости Москалькова на вопрос о том, как она относится к превышению установленных законом сроков отключения горячей воды в Подмосковье.

Омбудсмен также отметила, что ценообразование в сфере оказания коммунальных услуг остается малопонятным. Она считает, что такая информация должна публиковаться и быть общедоступной.

"Это все должно подлежать опубликованию, быть доступным, и посредники между жителями, которые платят за коммунальные услуги, и теми, кто получает эти деньги, должны быть прозрачными. Я вообще за то, чтобы не было этих посредников", — заявила Москалькова.