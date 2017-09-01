Школьники из Дагестана посадят платаны в "Парке ангелов" в Беслане

МАХАЧКАЛА, 1 сен – РИА Новости. Школьники из Дагестана в память о жертвах теракта в Беслане посадят саженцы платанов в "Парке ангелов", сообщил РИА Новости представитель Координационного информационно-культурного центра Дагестана.

"Третьего сентября 30 воспитанников образовательных учреждений Дагестана отправятся в город Беслан республики Северная Осетия–Алания. Они посадят саженцы дагестанских платанов в "Парке ангелов". Затем делегация посетит мемориальное кладбище "Город ангелов" для возложения цветов и городскую школу № 1, которая 13 лет назад стала объектом террористического акта", — рассказал собеседник агентства.

Тринадцать лет назад группа террористов захватила школу №1 в городе Беслане в Северной Осетии, в результате теракта погибли более 300 человек, большинство из которых были детьми, свыше 800 человек получили ранения.

"Главной целью таких мероприятий является формирование у молодежи неприятия экстремистской идеологии и пропаганда мира и гражданской солидарности. Акция посвящена Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом и проводится в рамках реализации госпрограммы "Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год", — заявил РИА Новости руководитель центра Мухтар Амиров.

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