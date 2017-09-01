Путин рассказал, что нужно изучать для полета на Марс

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке "Россия, устремленная в будущее" отметил важность направления по изучению современных материалов, отметив, что это может помочь человеку полететь на Марс.

"Полететь на Марс сегодня человеку достаточно сложно… Ведь полет на Марс будет занимать не меньше полугода, а может быть и больше. Если полететь на Марс и зарыться там внутрь, то можно просуществовать какое-то время. Но надо еще и зарыться, потому что на поверхности просто клетка умирает, она даже не доживет, туда-обратно не долетит при сегодняшних технологиях, при сегодняшних материалах. Это еще раз подтверждает важность направления… по современным материалам", — сказал Путин.