Медведев поздравил студентов российских вузов с Днем знаний

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму профессорско-преподавательскому составу, студентам и аспирантам крупных российских вузов.
В частности, глава правительства поздравил с Днем знаний студентов Сибирского федерального университета, отметив, что Россия нуждается в профессионалах, которых выпускает это учебное заведение.
"Сегодня Россия нуждается в компетентных инженерах и нефтяниках, металлургах и строителях, менеджерах нового типа, обладающих современными знаниями, нестандартным мышлением и способных решать непростые задачи. Именно таких профессионалов – амбициозных, талантливых, энергичных – готовят в СФУ, который стал научно-образовательной платформой нового освоения Сибири", — говорится в телеграмме.
Также Медведев направил свои поздравления коллективу Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, подчеркнув, что данный вуз — "уникальный образовательный и научный центр, признанный лидер в подготовке управленческой элиты и руководящих кадров высшего звена".
Премьер-министр поприветствовал и профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов Южного федерального университета. Медведев отметил, что именно выпускникам ЮФУ "предстоит решать задачи инновационного развития России, внедрения во все сферы экономики передовых достижений науки и техники".
"Наше будущее во многом зависит от вас – представителей нового поколения учёных, инженеров, врачей и учителей, которыми вы скоро станете" — говорится в телеграмме.
Также Медведев поздравил с Днем знаний коллектив и студентов Московской школы управления "Сколково". Глава правительства подчеркнул, что она является одной из ведущих частных бизнес-школ в стране. В школе создано уникальное информационное пространство, а практические знания преобладают над теорией.
"В стенах школы готовят новое поколение управленцев и предпринимателей, современно мыслящих специалистов, которые умеют творчески подходить к работе, генерировать интересные идеи и инициативы. Гордость школы – это, конечно же, её выпускники, высокие профессионалы, которые сегодня с успехом работают и в бизнесе, и на государственной службе", — говорится в телеграмме.
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