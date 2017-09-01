Медведев поздравил студентов российских вузов с Днем знаний

Дмитрий Медведев во время посещения школы №34 в подмосковном Подольске в День знаний. 1 сентября 2017

Дмитрий Медведев во время посещения школы №34 в подмосковном Подольске в День знаний. 1 сентября 2017

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму профессорско-преподавательскому составу, студентам и аспирантам крупных российских вузов.

В частности, глава правительства поздравил с Днем знаний студентов Сибирского федерального университета, отметив, что Россия нуждается в профессионалах, которых выпускает это учебное заведение.

"Сегодня Россия нуждается в компетентных инженерах и нефтяниках, металлургах и строителях, менеджерах нового типа, обладающих современными знаниями, нестандартным мышлением и способных решать непростые задачи. Именно таких профессионалов – амбициозных, талантливых, энергичных – готовят в СФУ, который стал научно-образовательной платформой нового освоения Сибири", — говорится в телеграмме.

Также Медведев направил свои поздравления коллективу Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, подчеркнув, что данный вуз — "уникальный образовательный и научный центр, признанный лидер в подготовке управленческой элиты и руководящих кадров высшего звена".

Премьер-министр поприветствовал и профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов Южного федерального университета. Медведев отметил, что именно выпускникам ЮФУ "предстоит решать задачи инновационного развития России, внедрения во все сферы экономики передовых достижений науки и техники".

"Наше будущее во многом зависит от вас – представителей нового поколения учёных, инженеров, врачей и учителей, которыми вы скоро станете" — говорится в телеграмме.

Также Медведев поздравил с Днем знаний коллектив и студентов Московской школы управления "Сколково". Глава правительства подчеркнул, что она является одной из ведущих частных бизнес-школ в стране. В школе создано уникальное информационное пространство, а практические знания преобладают над теорией.

"В стенах школы готовят новое поколение управленцев и предпринимателей, современно мыслящих специалистов, которые умеют творчески подходить к работе, генерировать интересные идеи и инициативы. Гордость школы – это, конечно же, её выпускники, высокие профессионалы, которые сегодня с успехом работают и в бизнесе, и на государственной службе", — говорится в телеграмме.