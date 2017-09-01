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Общество

В Дагестане в День знаний откроют 13 новых школ для пяти тысяч школьников

Сюжет:
День знаний (48)
07:4301.09.2017
(обновлено: 14:27 01.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкДень знаний в Дагестане. Архивное фотоДень знаний в Дагестане. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МАХАЧКАЛА, 1 сен – РИА Новости. Первого сентября 13 новых школ откроются в трех городах и восьми районах Дагестана, там будут обучаться более 5 тысяч школьников, сообщил РИА Новости представитель регионального Минобра.

Начало нового учебного года в России. Архив
© РИА Новости / Александр Кряжев
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День знаний в России
По данным республиканского правительства, в целом по стране в этом году будет открыто 76 новых образовательных учреждений, 13 из которых — в Дагестане.

"Новые общеобразовательные организации откроются 1 сентября в трех городах и восьми районах Дагестана. Обучаться в них будут более 5 тысяч школьников", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, одна из самых крупных школ, рассчитанная на более чем 1200 мест, откроется в Каспийске. Большая современная школа появится и в столице Дагестана, в микрорайоне "Ак-Гель", где будут обучаться более 800 школьников.

Тысячу ученических мест обеспечит новая школа в Хасавюрте. Более 500 детей смогут учиться в новой школе в Буйнакском районе и более 300 – в Кайтагском районе. Также двери новых школ 1 сентября откроются и для школьников Гергебильского, Магарамкентского, Табасаранского, Тарумовского, Цумадинского и Хивского районов.

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Семья провожает первоклассника в школу поселка Калиново в Свердловской области.
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Ученики новой открывшейся в микрорайоне Фонтаны в Симферополе школы № 44 на торжественной линейке.
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Воздушные шары, которые выпустили в небо во время торжественной линейки ученики школы №117 в Москве.
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