В Дагестане в День знаний откроют 13 новых школ для пяти тысяч школьников

День знаний в Дагестане. Архивное фото

День знаний в Дагестане. Архивное фото

МАХАЧКАЛА, 1 сен – РИА Новости. Первого сентября 13 новых школ откроются в трех городах и восьми районах Дагестана, там будут обучаться более 5 тысяч школьников, сообщил РИА Новости представитель регионального Минобра.

По данным республиканского правительства, в целом по стране в этом году будет открыто 76 новых образовательных учреждений, 13 из которых — в Дагестане.

"Новые общеобразовательные организации откроются 1 сентября в трех городах и восьми районах Дагестана. Обучаться в них будут более 5 тысяч школьников", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, одна из самых крупных школ, рассчитанная на более чем 1200 мест, откроется в Каспийске. Большая современная школа появится и в столице Дагестана, в микрорайоне "Ак-Гель", где будут обучаться более 800 школьников.

Тысячу ученических мест обеспечит новая школа в Хасавюрте. Более 500 детей смогут учиться в новой школе в Буйнакском районе и более 300 – в Кайтагском районе. Также двери новых школ 1 сентября откроются и для школьников Гергебильского, Магарамкентского, Табасаранского, Тарумовского, Цумадинского и Хивского районов.

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