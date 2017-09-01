В Дагестане проверят школы после жалоб родителей на поборы

МАХАЧКАЛА, 1 сен – РИА Новости. Министерство образования Дагестана проведет проверку после жалобы родителей школьников, что им приходится ремонтировать школы за свой счет, заявил РИА Новости заместитель министра образования и науки Дагестана Темирхан Халилов.

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева назвала недопустимым ремонт школьных помещений за счет родителей и обещала обсудить эту проблему с главой Дагестана, откуда ей поступила жалоба во время Общероссийского родительского собрания. Родители школьников из Дагестана пожаловались министру на то, что им приходится сдавать деньги на ремонт классов и покупку рабочих тетрадей.

"Мы постоянно ведем борьбу с подобными фактами. Тревожных сигналов о сборе средств с родителей не поступало давно. Основная позиция Минобразования такова: деньги с родителей собирать нельзя", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что согласно закону об образовании материально-техническое состояние школы и подготовка условий для образовательного процесса, в том числе ремонт и закупка оборудования, являются полномочиями учредителя школы.

"По каждой информации будет проведена проверка, и если подобные факты выявят, будут приняты соответствующие меры с выездом на место. Но директора и так оповещены, что этого нельзя делать, тем более что из-за этого были и увольнения, и выговоры. Мы будем и в дальнейшем этот вопрос держать на контроле", — сказал Халилов.

По словам замминистра, все школы региона готовы к новому учебному году. "Первого сентября в Дагестане будет открыто 13 новых школ, в том числе крупнейшее на Северном Кавказе учреждение на более чем 1200 ученических мест, которое полностью укомплектовано современными средствами обучения. Мы гордимся нашими успехами в образовании и ведём непримиримую борьбу с любыми нарушениями прав учащихся", — заключил Халилов.

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