ОНФ: необходимо создать федеральный реестр организаций детского отдыха

МОСКВА, 1 сен — РИП Новости. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратятся в правительство РФ с предложением утвердить единые требования к составлению и ведению реестров организаций отдыха и оздоровления детей, которые соблюдались бы всеми регионами, сообщила пресс-служба ОНФ в пятницу.

В организации уточнили, что по итогам проведенного в августе мониторинга выяснилось, что единых правил ведения реестров организаций детского отдыха, прописанных в законе о гарантиях прав ребенка в России, нет, регионы формируют их по своему усмотрению.

"Из-за этого данные оказываются размещены на разных сайтах, и родителям проблематично найти полную и необходимую информацию об отдыхе и оздоровлении их детей. Активисты Народного фронта обратятся в правительство РФ с предложением утвердить единые требования к составлению и ведению реестров организаций отдыха и оздоровления детей, которые соблюдались бы всеми регионами", — говорится в сообщении.

Проблема, отмечают в ОНФ, в том, что региональные реестры значительно отличаются друг от друга, а в ряде субъектов РФ и вовсе отсутствует необходимая информация об организациях, занимающихся отдыхом детей. Решить проблему и поможет формирование такого единого реестра, полагают в организации.

По словам члена центрального штаба ОНФ Татьяны Кусайко, такой реестр "значительно облегчит родителям поиск полной и необходимой информации об организациях, позволит узнать о наличии возможных оздоровительных и других дополнительных услуг, сравнить варианты отдыха, оценить, насколько он безопасен для детей".