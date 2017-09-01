Орешкин пообещал выпускникам своей школы, что они без труда найдут работу

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин пообещал выпускникам своей школы, что они в будущем без труда смогут найти себе работу — экономика страны к тому времени будет активно расти.

В День знаний министр посетил московскую школу 1474, выпускником которой он является. После слов напутствия на линейке он пообщался со старшеклассниками учебного заведения.

Говоря о состоянии российской экономики, министр рассказал: "Новости хорошие, у нас где-то с середины прошлого года кризисный период закончился, экономика сейчас находится на подъеме. И когда вы будете учиться в институте или искать работу, никаких проблем здесь не возникнет. Экономика к тому моменту будет активно расти на 2-3% в год".

В четверг глава Минэкономразвития представил обновленный прогноз министерства на период до 2020 года. Он исходит из роста экономики РФ в 2017 году на 2,1% (прежняя оценка — 2%). При этом прогнозы министерства по росту ВВП на следующую трехлетку существенно улучшены: до 2,1% на 2018 год, 2,2% на 2019 год и 2,3% на 2020 год. Прежний прогноз предполагал рост на 1,5% ежегодно.

Орешкин ответил также на вопрос о том, что ждать от рубля в ближайшее время. "Если смотреть за последние два года, то тут все очень устойчиво, и думаю, устойчивость сохранится. При этом вряд ли (курс — ред.) будет сильно меняться", — заявил министр экономики.

Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, средний курс доллара за 2017 год составит 59,7 рубля, за 2018 год — 64,7 рубля, за 2019 год — 66,9 рубля, за 2020 год — 68 рублей. При этом Орешкин, представляя прогноз, отметил, что текущий курс рубля близок к фундаментально обоснованному и до конца 2017 года возможно ослабление нацвалюты к доллару не более чем на 1-2 рубля. На момент заявления курс доллара на Московской бирже составлял около 58,5 рубля, а уже в четверг вечером на фоне роста нефтяных цен он опускался ниже 58 рублей.