Саратовская область начнет масштабный ремонт межмуниципальных дорог

САРАТОВ, 1 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская область в следующем году направит 6,662 миллиарда рублей на масштабный ремонт межмуниципальных дорог, в рамках которого за 5 лет планируется обеспечить транспортную доступность 331 населенного пункта, сообщил в пятницу министр транспорта и дорожного хозяйства области Николай Чуриков.

В четверг президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем региона Валерием Радаевым, на которой передал ему жалобы граждан, поступившие на имя главы государства. В частности, Путин отметил, что люди жалуются на состояние дорог и мостов. По словам президента, "есть такие проблемы, на которые люди обращают внимание, они еще не решены".

"Масштабный ремонт межмуниципальных дорог Саратовской области — это план работы на ближайшие 5 лет. Стартуем в следующем году. Общая протяженность дорог – 1,1 тысячи километров. Объем денежных средств – 6,662 миллиарда рублей. Количество населенных пунктов, где будет обеспечена транспортная доступность, – 331", — цитирует слова Чурикова пресс-служба губернатора.

По словам министра, в течение многих лет "слабым местом" Саратовской области были автодороги, которыми системно не занимались, однако с учетом многочисленных обращений жителей губернатор 2 года назад поставил приоритетную задачу привести в порядок трассы.

"Первые 2 года максимальное внимание уделялось ключевым трассам, которые соединяют крупные населенные пункты и имеют большое социальное значение, а также городским улицам и проспектам. Но сегодня также требуется привести в порядок дороги, связывающие районные центры и села… Масштабы работ понятны, есть "дорожные карты". Мы системно занимаемся дорогами Саратовской области", — отметил министр.

Он добавил, в 2016 году в приоритетных направлениях дорожного ремонта в регионе были магистрали Саратова, велись работы еще в 15 районах, завершилось строительство участка автодороги Озинки – Перелюб протяженностью 4,66 километра, а в текущем году в центре внимания Саратовская агломерация.