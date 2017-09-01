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Общество

Мединский предложил сделать бесплатным вход в Музей имени Щусева для МГСУ

13:1601.09.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фотоМинистр культуры РФ Владимир Мединский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил сделать бесплатным вход в Музей архитектуры имени Щусева для студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ), с которыми он встретился в День знаний.

МГСУ. Архивное фото
© фото предоставлено Московским государственным строительным университетом
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В этом году в МГСУ впервые прошел набор студентов по специальности "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия". Студенты, в частности, будут обучаться проектированию реконструкции объектов уже сложившейся застройки для ее преобразования с учетом современных требований.

"Я еще предложение озвучу. Давайте мы сделаем для студентов дневного отделения МГСУ вход бесплатным в Архитектурный музей имени Щусева", — сказал министр на встрече с первокурсниками вуза.

Ректор университета Андрей Волков, в свою очередь, обратился к министру с предложением, учредить грант для лучших студентов.

"Не могу упустить эту возможность относительно посещения упомянутой вами Венецианской биеннале. Может быть, если бы министерство культуры, — это даже не в финансовом плане, а в мотивационном, — учредило бы такую премию или грант для студентов, а, может, и преподавателей. Лучших по результатам учебного года в направлении "Реконструкция и реставрация" (отправить) поучаствовать вместе с вашей делегацией в этом замечательном архитектурном событии", — сказал Волков.

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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ, до 1993 года — Московский инженерно-строительный институт (МИСИ) имени В.В. Куйбышева) – один из ведущих технических университетов России с вековыми академическими традициями, единственный строительный национальный исследовательский университет. В его состав входят шесть институтов, два филиала, более 25 научных подразделений, действует головной региональный центр коллективного пользования научным оборудованием и программным обеспечением, девять диссертационных советов.

В настоящее время в университете обучается более 15 тысяч студентов и аспирантов, половина из которых представляет все регионы России, и более одной тысячи – 50 иностранных государств, трудится более 1,1 тысячи профессоров и преподавателей, в том числе более 150 докторов и 500 кандидатов наук. Реализуется более 200 образовательных программ.

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