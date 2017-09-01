Космонавт Рязанский поздравил учащихся и учителей с Днем знаний с борта МКС

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Находящийся на Международной космической станции (МКС) космонавт Сергей Рязанский поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний, выразив надежду на пополнение отечественной ракетно-космической отрасли молодыми учеными и инженерами, следует из видеоролика, опубликованного в пятницу госкорпорацией "Роскосмос".

"Сегодня в космосе мы, а может, в будущем, здесь будет работать кто-то из вас. Важно, что усилиями Роскосмоса и министерства образования наука, формирующая космическое мировоззрение (астрономия – ред), снова вернулась в школы. Есть уверенность: в ракетно-космическую отрасль России скоро придут новые молодые талантливые инженеры, физики, биологи, IT-специалисты. Мы ждём вас, мы рассчитываем на вас!", — сказал он.

В своем поздравлении Рязанский, отметив, что имеет два высших образования, сделал особый акцент на роли учителей в становлении молодых специалистов.

"Есть особенные люди, которые готовы вернуться в школу уже в новом качестве, чтобы передавать свои знания следующим поколениям. Именно эти люди — наши педагоги — часто остаются с нами на всю жизнь. Мы верим вам, мы слушаем вас, ваше мнение важно для нас, часто мы познаем страну и мир вашими глазами. Во многом мы выросли такими благодаря вам", — отметил космонавт.