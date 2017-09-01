В Иркутской области из-за снега уже начался отопительный сезон

ИРКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Котельные начали подавать тепло в жилые дома и соцобъекты в Катангском районе на севере Иркутской области, где в четверг выпал снег, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Катангском районе Иркутской области начался отопительный сезон. Работают все восемь котельных: тепло поступает в жилые дома и объекты социальной сферы", — говорится в сообщении.

​По данным иркутского Гидрометцентра, на севере региона 31 августа выпал снег, и несмотря на то, что снежный покров быстро сошел, ночная температура едва достигает 4-5 градусов тепла. Метеослужбы прогнозируют в ближайшее время резкое снижение температуры и в других территориях региона.

​На 1 сентября, по данным пресс-службы правительства, "в Иркутской области к зиме подготовлены 86% жилого фонда, 80% теплоисточников, около 90% тепловых, водопроводных и канализационных сетей, заменено больше 90% ветхих тепловых и водопроводных сетей, фактический резерв угля составляет 83%, жидкого топлива – 86% от нормативного запаса".

Беспокойство властей вызывает котельная Иркутского мясокомбината, который обанкротился и прекратил работу. От теплоисточника предприятия обогревались многоквартирные дома и ряд других объектов. В настоящее время котельная не подготовлена к началу отопительного сезона.