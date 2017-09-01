Минкультуры, Минобрнауки и МГСУ создадут при вузе центр реставрации

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ и Московский государственный строительный университет (МГСУ) подпишут соглашение о намерениях, предусматривающее создание при вузе координационного центра по реставрации, рассказал в пятницу журналистам замглавы Минкультуры Олег Рыжков.

"У нас готовится соглашение о сотрудничестве, и мы хотим, чтобы оно имело практическое воплощение. Нам был важен контакт со студентами, и после сегодняшней встречи (министра культуры РФ Владимира Мединского со студентами МГСУ – ред.) мы сделаем перечень поручений", — рассказал Рыжков.

По его словам, в соглашении будет обязательно предусмотрена работа по историческому зданию Дворца графа Мусина-Пушкина на Разгуляе, находящемуся в оперативном управлении МГСУ.

"Чтобы специалисты по реконструкции и реставрации уже готовились в исторической среде, дышали этим воздухом. Самой важной составляющей станет организация производственной практики. Будет полное взаимодействие с нашими подведомственными музеями и другими учреждениями культуры с тем, чтобы не было препятствий финансовых и так далее для студентов максимально полно стать теми специалистами, которые нашей отрасли жизненно нужны", — добавил Рыжков.

Согласно проекту документа, на базе НИУ МГСУ может появиться координационный научный и образовательный центр, связанными со сферой реконструкции и реставрации объектов архитектурного наследия.

Основными направлениями деятельности Центра должно стать планирование и содействие повышению качества подготовки высококвалифицированных специалистов в области реконструкции и реставрации объектов архитектурного наследия, а также подготовка кадров высшей научной квалификации в аспирантуре и докторантуре по профильным направлениям.

Кроме того, Центр будет содействовать научной, экспертной и законодательной деятельности в области реставрации​объектов культурного и исторического наследия.