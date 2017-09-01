Информационное обеспечение является приоритетной задачей для Росгвардии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Информационное обеспечение и создание командно-информационных систем являются приоритетными задачами для Росгвардии, сообщил журналистам первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов.

В мае Меликов рассказал в ходе брифинга о том, что Росгвардия планирует готовить в военных вузах специалистов по мониторингу социальных сетей и других сегментов интернета для противодействию экстремизму и терроризму.

"Сегодня уже создан и активно развивается информационный факультет, существующий в Пермском военном институте. Этому факультету мы придаем очень большое значение, потому что на сегодняшний день как информационное обеспечение деятельности войск, так и создание командно-информационных систем являются приоритетными для войск национальной гвардии и приоритетным является развитие этого факультета", — сказал Меликов.

По его словам, по мере финансовых и хозяйственных возможностей факультет будет расширяться.