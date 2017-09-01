Лавров рассказал студентам МГИМО о своей первой командировке

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал студентам МГИМО о своей первой заграничной командировке на остров Шри-Ланка в 1970-х годах.

"Я сразу же после института действительно поехал в командировку в высоком качестве секретаря-референта в посольство в Коломбо, в Шри-Ланку. Я там провел четыре года. Конечно, прекрасная страна", — рассказал министр. Он высоко оценил природу острова — пляжи, горные районы, а также исторические памятники в старых городах Канди и Навара-Элия.

Лавров отметил, что с тех пор страна изменилась в лучшую сторону и уверенно развивается.

"Конечно, страна была после гражданской войны,… там многое было не в порядке. Я оказался во второй раз где-то года четыре назад в Шри-Ланке, и ностальгические чувства, конечно, сразу же взыграли. Но мне очень понравилось, что она уверенно развивается, становится краше, и для нас наиболее важным было то, что уже построили новое российское посольство, которое стало проектироваться, когда я там еще находился в 73-м году", — сказал он.

Дипломат считает, что "первая командировка — это всегда новый мир, открытие для себя новых друзей". "Здесь уже ты общаешься, понимаешь что это часть твоей работы, что ты должен в идеале удовольствие получать от общения с зарубежными партнерами, но и понимать, как это тебе поможет формулировать те вещи, которые требуется от тебя по служебным обязанностям", — заключил Лавров.