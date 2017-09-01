Самая большая школа в Набережных Челнах приняла 13 первых классов

КАЗАНЬ, 1 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Сразу 13 первых классов приняла 1 сентября самая большая школа Набережных Челнов — средняя общеобразовательная школа №41, в ее открытии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

"Мы искренне рады, что такой подарок — прекрасную школу — вводим 1 сентября. Мы в прошлом году открывали школу на 800 мест, в этом году — новая современная школа уже на 1,2 тысячи мест. Самое главное — в этой школе 13 первых классов. Это говорит о большой перспективе этого города", — сказал Минниханов, поздравляя учеников, родителей и педагогов. Он отметил, что республика и дальше будет создавать условия для комфортной жизни жителей автограда.

Площадь новой школы в 36-м микрорайоне Набережных Челнов составляет порядка 24,6 тысячи квадратных метров. В микрорайоне проживает много детей младшего школьного возраста, поэтому в школе будут работать 30 младших классов. Для учеников младшего звена предусмотрен отдельный вход. Основной упор в учебной программе сделан на подготовку будущих инженеров и технологов, поэтому классы оснащены техникой и средствами, помогающими на практике усваивать знания. Например, в кабинете биологии установлены цифровые микроскопы, специальные чемоданы содержат готовые препараты с микроорганизмами, комнаты технологии оснащены современными швейными машинами.

В школе два спортивных зала, в одном из которых разместился скалодром. Этот зал рассчитан на игровые занятия, гимнастику, борьбу, второй зал приспособлен для занятий игровыми видами спорта. На школьной территории расположена большая спортивная зона, включающая спортивный манеж, футбольное поле с искусственным покрытием, поле для занятий различными видами легкой атлетики. Спортивную зону могут посещать и жители микрорайона. Также в школе размещены два бассейна, основной из которых — 25 метров с четырьмя профессиональными дорожками, малый бассейн — 6 на 12 метров. Оба бассейна оборудованы специальными средствами погружения для людей с ограниченными возможностями. Школьный концертный зал рассчитан на 500 мест.

В этом году в Татарстане открываются шесть новых школ, четыре из них — 1 сентября, две — к концу года. По данным министерства образования и науки республики, в первый класс в этом году пошли 47 тысяч маленьких жителей республики, впервые порог университетов, институтов и колледжей переступили более 50 тысяч студентов.