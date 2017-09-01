Опрос показал, сколько россиян никогда не были в Москве

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Четверть россиян заявили, что никогда не были в Москве, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

Согласно опубликованным данным, 25% респондентов сообщили, никогда не были в российской столице, 18% опрошенных сообщили, что были в Москве менее года назад; заявили, что посещали столицу два-три года назад 10% россиян. Отмечается, что 17% респондентов, по их словам, были в Москве более 20 лет назад.

Опрос "ФОМнибус" проводился 26–27 августа в 104 населенных пункта среди 1500 респондентов.