Самая большая школа Челябинской области приняла первых учеников

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости. Самая большая школа в Челябинской области с интерактивной библиотекой, кинозалом и футбольным полем открылась в пятницу в микрорайоне "Парковый" города Челябинска, в ней начнут обучение более 500 первоклассников, сообщила пресс-служба губернатора.

"Первый звонок в новой школе прозвенел для 512 первоклассников, всего школа примет более 2 тысяч учеников. Новое учреждение в микрорайоне "Парковый" Челябинска соответствует самым современным требованиям и стандартам. В здании предусмотрены два спортивных зала: на первом этаже – для игровых видов спорта, на втором – гимнастический зал. Здесь разместился актовый зал на 250 мест, большая библиотека для интерактивного обучения, а также кинозал", — говорится в сообщении.

На пришкольной территории расположилось большое футбольное поле, беговая дорожка, две баскетбольные площадки и спортплощадки с гимнастическими снарядами, детская площадка для младшеклассников, добавляет пресс-служба.

В торжественной церемонии открытия школы приняли участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По данным пресс-службы губернатора области, в строительство школы было инвестировано около 750 миллионов рублей, из них 170 миллионов федеральные средства, остальное – консолидированный бюджет области. Строительство объекта велось в рамках госпрограммы "Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях", рассчитанной на 2016-2025 годы. Программа предусматривает создание новых мест путем строительства объектов школьной инфраструктуры, а также приобретения (выкупа) зданий школ.