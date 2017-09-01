"Аэрофлот" пока не видит снижения пассажиропотока в США

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" пока не видит снижения пассажиропотока на своих рейсах в США из-за ограничения выдачи американских виз гражданам РФ, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Виталий Савельев.

США с 23 августа приостанавливали выдачу неиммиграционных виз по всей России в связи с уменьшением числа сотрудников американских дипмиссий в России. С 1 сентября эта процедура возобновляется, но только в Москве.

"Мы для себя считаем, что это существенно небольшая потеря. У нас загрузка рейсов очень большая, поэтому мы не видим пока (снижения — ред.), не чувствуем", — сообщил Савельев в пятницу.

Авиакомпания выполняет рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон.