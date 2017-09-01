МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не собирается писать мемуары о своей жизни и дипломатической деятельности.

Отвечая на вопрос о самом ярком и запоминающемся моменте жизни министра, который стал уроком в его дипломатической деятельности, Лавров отметил, что "много было моментов, которые доставляют удовлетворение проделанной работой". "Самые яркие моменты в моей жизни связаны не с дипломатической службой", — добавил министр с улыбкой.

"Это и целый ряд двусторонних договоров, которые мы заключили с соседними странами, в том числе в отношении окончательного урегулирования проблемы границы, это было важно после распада Советского союза. Конечно, это и договоренность по ядерной программе Ирана, которая заняла многие годы, и сейчас, надеюсь, ее мы не позволим опять развалить, хотя многие в Вашингтоне советуют это сделать поскорее, это плохая идея…", — сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

Министр вспомнил также договоренность с бывшим госсекретарем США Джоном Керри по Сирии, достигнутую год назад сразу после встречи президентов Владимира Путина и Барака Обамы в Китае, "где они окончательно остававшуюся проблему концептуально согласовали на компромиссной основе". "Нам было поручено положить это на бумагу, это заняло какое-то время, но документ был готов, и это был достаточный прорыв", — подчеркнул глава МИД России.

"Я так с ходу не думал об этом, мемуары о себе я писать не собираюсь, поэтому не систематизировал приятное в этой жизни", — добавил Лавров.