ТюмГУ получит грант на развитие онлайн-обучения

ТЮМЕНЬ, 1 сен — РИА Новости. Тюменский госуниверситет выиграл грант министерства образования и науки РФ на создание регионального центра компетенций в области онлайн-обучения, вуз получит 10 миллионов рублей на реализацию проекта, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Центр будет обучать сотрудников образовательных учреждений тому, как создавать и использовать онлайн-курсы при реализации основных образовательных программ, создавать онлайн-курсы по программам повышения квалификации преподавателей, тиражировать лучшие практики, осуществлять мониторинг развития онлайн-обучения в образовательных организациях Тюменской области и многое другое", — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что за три года реализации проекта число сотрудников образовательных учреждений, обучившихся по программам повышения квалификации в области онлайн-образования, вырастет до 700, а число обучающихся, прошедших обучение на онлайн-курсах, достигнет 16 тысяч человек. Кроме того, будут введены около 50 онлайн-курсов, результаты которых будут засчитываться в образовательных учреждениях Тюменской области.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков считает, что, инвестируя в онлайн-образование, университеты, в первую очередь, инвестируют в собственную репутацию, так как для вузов это хорошая возможность донести до широкой аудитории информацию о своих сильных исследовательских командах и преподавателях.

"Онлайн-обучение при грамотном использовании способно повысить качество образования. В случае, если у вуза нет сильного преподавателя по какому-либо курсу, он имеет возможность использовать онлайн-курсы профессоров из других ведущих университетов, а работу со студентами в группах после лекции организовать самостоятельно", — пояснил Фальков.

По информации пресс-службы губернатора, масштабные реформы вузовской образовательной инфраструктуры стали возможны благодаря участию Тюменского госуниверситета в президентской программе повышения конкурентоспособности вузов России "5-100" и финансовой поддержке регионального правительства.

"Команда университета многое сделала, но останавливаться на достигнутом нельзя. Задействованы далеко не все резервы, более активно нужно привлекать высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав из других вузов, формировать среду для работы и получения знаний, нужно соответствовать всем самым строгим требованиям, которые предъявляет время", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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