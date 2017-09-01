Почти 22 тысяч студентов начнут обучение в медвузах страны

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Почти 22 тысячи первокурсников начнут учиться в медицинских вузах страны в этом году, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"В этот день (1 сентября) почти 22 тысячи молодых людей, выбравших для себя путь врача, начнут обучение в медицинских вузах страны. Медицина – одна из самых сложных наук, и подготовка к вступительным экзаменам – первое трудное испытание на пути будущих медиков. Сегодня медицинские вузы по праву гордятся тем, что заявления на поступление подают абитуриенты с самым высоким балом по ЕГЭ: средний балл поступающих по программам специалитета в 2017 году увеличился, составив 71,22 против 70,83 в 2016 году", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, все вузы Минздрава России готовы к началу учебного года, в каждом оборудованы симуляционно-тренинговые центры, оснащенные современным оборудованием, позволяющим студентам превратить полученные знания в практические навыки.

"Дорогие первокурсники! Надеюсь, что вы никогда не разочаруетесь в своем выборе и вольетесь в сплоченные ряды медицинского сообщества нашей страны! Желаю вам, чтобы студенческая жизнь непременно была яркой, творческой и незабываемой. В ближайшем будущем вам предстоит сделать много новых открытий в увлекательном путешествии по стране знаний, найти новых друзей, получить первый профессиональный опыт и постичь секреты будущей профессии", – отметила в приветственном слове министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.