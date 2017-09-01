Дорожная инспекция Москвы призвала не оставлять детей одних в машине

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) напомнили о том, что нельзя оставлять детей в машине без присмотра, сообщает в пятницу портал мэра и правительства Москвы.

Первого сентября в Москве проходит акция "Не паркуй ребенка". Специалисты по безопасности на дорогах расскажут, почему дети должны находиться в машине только в присутствии взрослого и к чему может привести нарушение этого правила.

Они также раздадут наклейки на автомобиль с хештегом #непаркуйребенка с изображением забытого в машине малыша.

"Мы призываем родителей к тому, чтобы они никогда не оставляли своих детей одних в салоне автомобиля. Особенно в тех местах, где парковка запрещена. Ведь неправильно припаркованная машина может спровоцировать аварийную ситуацию. Это огромный риск для здоровья ребенка", — цитирует портал исполняющего обязанности начальника МАДИ Константина Середу.