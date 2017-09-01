В Севастополе до 2020 года откроют девять новых школ, рассказала Голодец

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Девять новых современных школ откроют в Севастополе до 2020 года, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Современную школу на 600 мест открыли 1 сентября в Севастополе в районе бухты Казачья, в торжественной линейке приняли участие Ольга Голодец, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, глава заксобрания города Екатерина Алтабаева.

"Мы реализуем огромную программу по развитию (образовательной) инфраструктуры. Я благодарна Дмитрию Владимировичу (Овсянникову), что Севастополь вступил в эту программу, и мы видим первые ее результаты. И в течение довольно короткого промежутка времени будет построено 9 новых образовательных учреждений", – сказала Голодец.

Новые девять школ суммарно на пять тысяч мест будут построены в Севастополе до 2020 года, уточнили помощники вице-премьера РФ. Реализация программы позволит избавить город-герой от очередей в школы и учебу детей в две смены.

Ранее сообщалось, что государственная программа по строительству и реконструкции новых школ подразумевает создание 6,5 миллионов новых учебных мест за 10 лет.

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