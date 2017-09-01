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Общество

В метро Москвы стартовала акция по профилактике преступлений против детей

Сюжет:
День знаний (39)
11:0801.09.2017
(обновлено: 11:18 01.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПоезд в московском метро. Архивное фотоПоезд в московском метро. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Совместная акция Следственного комитета России и департамента транспорта Москвы по профилактике преступлений в отношении детей стартовала в День знаний в Московском метрополитене, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

Акция направлена на предупреждение преступлений в отношении детей, возможных несчастных случаев и других опасных ситуаций, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни.

© Фото : следственный комитет РФСледственный комитет РФ предупреждает "Не играйте на проезжей части и не садитесь в машины даже к знакомым людям, если ваши родители об этом не знают"
© Фото : следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ предупреждает "Не играйте на проезжей части и не садитесь в машины даже к знакомым людям, если ваши родители об этом не знают"

По данным Петренко, ежегодно СК возбуждает около 20 тысяч уголовных дел о преступлениях в отношении детей. Зачастую их совершению способствует элементарное отсутствие у ребенка необходимой информации о том, как необходимо вести себя, чтобы избежать критической ситуации, так как взрослые не всегда рассказывают им об этом из-за нехватки времени, желания, или отсутствия информации.

"Наглядные иллюстрации, размещенные на станциях метрополитена, напомнят детям и их родителям о простых правилах, которые надо соблюдать в повседневной жизни. Это касается опасностей, которые могут угрожать жизни и здоровью детей на дороге, при общении с незнакомыми людьми, в интернете, в местах досуга", — пояснила Петренко.

© Фото : следственный комитет РФСледственный комитет РФ предупреждает "Подходя к подъезду, обращайте внимание не идет ли кто-нибудь следом"
© Фото : следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ предупреждает "Подходя к подъезду, обращайте внимание не идет ли кто-нибудь следом"

Министр образования и науки России Ольга Васильева поддержала проведение такой акции, отметив, что "безопасность наших детей – это главное".

"Акция Следственного комитета как раз и направлена на профилактику правонарушений в отношении детей. Надеюсь, плакаты и аудиоролики в доступной форме напомнят детям и взрослым простые правила безопасности", — сказала она.

© Фото : следственный комитет РФСледственный комитет РФ предупреждает "Не сообщайте постороним лицам свои личные данные"
© Фото : следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ предупреждает "Не сообщайте постороним лицам свои личные данные"

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также приветствовала проведение такой акции и отметила, что очень важно научить детей внимательно относиться к собственному здоровью и безопасности дома, на улице, в виртуальном пространстве. "Это простые правила, но их нужно помнить и соблюдать, чтобы сохранить наше будущее", — сказала она.

© Фото : следственный комитет РФСледственный комитет РФ предупреждает "Играйте на детских площадках"
© Фото : следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ предупреждает "Играйте на детских площадках"

Главврач Детской клинической больницы имени З.Л. Башляевой, директор Университетской клиники педиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Исмаил Османов отметил, что особая настороженность в плане безопасности и здоровья детей должна быть вне дома и школы, поэтому акция СК является чрезвычайно важной, особенно в связи с началом нового учебного года.

Актер Михаил Пореченков, который принимал непосредственное участие в акции, отметил, что как многодетный отец обеспокоен вопросами детской безопасности.

© Фото : следственный комитет РФСледственный комитет РФ предупреждает "Не принимайте из рук незнакомых людей подарки и еду"
© Фото : следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ предупреждает "Не принимайте из рук незнакомых людей подарки и еду"

"К сожалению, родители не всегда имеют возможность быть рядом и опекать свое чадо каждую минуту. Любой ребенок, находясь вне дома, может попасть в неприятную ситуацию, с которой ему не под силу справиться без помощи взрослого", — сказал актер.

Он выразил надежду, что эта информационная кампания еще раз напомнит о том, что чужих детей не бывает, и вовремя протянутая рука помощи ребенку может предотвратить беду.

© Фото : следственный комитет РФСледственный комитет РФ предупреждает "Старайтесь гулять и ходить только в людный местах"
© Фото : следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ предупреждает "Старайтесь гулять и ходить только в людный местах"

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что рекордное число первоклассников, 1,8 миллиона, пошли 1 сентября этого года в школы России.

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