В метро Москвы стартовала акция по профилактике преступлений против детей

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Совместная акция Следственного комитета России и департамента транспорта Москвы по профилактике преступлений в отношении детей стартовала в День знаний в Московском метрополитене, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Акция направлена на предупреждение преступлений в отношении детей, возможных несчастных случаев и других опасных ситуаций, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни.
По данным Петренко, ежегодно СК возбуждает около 20 тысяч уголовных дел о преступлениях в отношении детей. Зачастую их совершению способствует элементарное отсутствие у ребенка необходимой информации о том, как необходимо вести себя, чтобы избежать критической ситуации, так как взрослые не всегда рассказывают им об этом из-за нехватки времени, желания, или отсутствия информации.
"Наглядные иллюстрации, размещенные на станциях метрополитена, напомнят детям и их родителям о простых правилах, которые надо соблюдать в повседневной жизни. Это касается опасностей, которые могут угрожать жизни и здоровью детей на дороге, при общении с незнакомыми людьми, в интернете, в местах досуга", — пояснила Петренко.
Министр образования и науки России Ольга Васильева поддержала проведение такой акции, отметив, что "безопасность наших детей – это главное".
"Акция Следственного комитета как раз и направлена на профилактику правонарушений в отношении детей. Надеюсь, плакаты и аудиоролики в доступной форме напомнят детям и взрослым простые правила безопасности", — сказала она.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также приветствовала проведение такой акции и отметила, что очень важно научить детей внимательно относиться к собственному здоровью и безопасности дома, на улице, в виртуальном пространстве. "Это простые правила, но их нужно помнить и соблюдать, чтобы сохранить наше будущее", — сказала она.
Главврач Детской клинической больницы имени З.Л. Башляевой, директор Университетской клиники педиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Исмаил Османов отметил, что особая настороженность в плане безопасности и здоровья детей должна быть вне дома и школы, поэтому акция СК является чрезвычайно важной, особенно в связи с началом нового учебного года.
Актер Михаил Пореченков, который принимал непосредственное участие в акции, отметил, что как многодетный отец обеспокоен вопросами детской безопасности.
"К сожалению, родители не всегда имеют возможность быть рядом и опекать свое чадо каждую минуту. Любой ребенок, находясь вне дома, может попасть в неприятную ситуацию, с которой ему не под силу справиться без помощи взрослого", — сказал актер.
Он выразил надежду, что эта информационная кампания еще раз напомнит о том, что чужих детей не бывает, и вовремя протянутая рука помощи ребенку может предотвратить беду.
Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что рекордное число первоклассников, 1,8 миллиона, пошли 1 сентября этого года в школы России.