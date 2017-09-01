Собянин открыл новое здание школы на севере Москвы

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл новое здание школы № 1409 на улице Авиаконструктора Микояна на севере столицы и поздравил ее учеников и педагогов с Днем знаний.

"Сегодня большой праздник — около двух миллионов учащихся и студентов придут в школы и московские вузы, сотни тысяч преподавателей, родителей, учащиеся, их близкие волнуются. Действительно, сегодня праздник всего нашего города, всей нашей страны", — сказал Собянин на торжественной линейке.

По его словам, у школы № 1409 двойной праздник. "Не только построена, я бы сказал, создана новая школа. Создана с участием учеников, учителей, которые вместе с проектировщиками, строителями создавали эту школу", — отметил мэр.

Он сказал, что учебное учреждение оборудовано всем необходимым для получения современного образования для того, чтобы "здесь было не только уютно, но интересно учиться".

Собянин также поблагодарил столичных учителей, которые создают одну из лучших систем образования не только в стране, но и в мире.

Новое здание школы № 1409 на Ходынском поле построено по индивидуальному проекту и рассчитано на 700 учеников. Школа № 1409 была образована в 2006 году, в ее состав теперь входит два школьных здания, а также пять зданий для дошколят. Всего в этом образовательном комплексе обучается 2,9 тысячи детей. Все 100% учащихся охвачены дополнительным образованием.

Всего в новом учебном году в первые классы школ Москвы зачислено рекордное число детей — 108 тысяч. 1 сентября в городе впервые приняли учеников три школьных здания-новостройки.