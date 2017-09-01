Собянин открыл новое здание школы на севере Москвы

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл новое здание школы № 1409 на улице Авиаконструктора Микояна на севере столицы и поздравил ее учеников и педагогов с Днем знаний.
По его словам, у школы № 1409 двойной праздник. "Не только построена, я бы сказал, создана новая школа. Создана с участием учеников, учителей, которые вместе с проектировщиками, строителями создавали эту школу", — отметил мэр.
Он сказал, что учебное учреждение оборудовано всем необходимым для получения современного образования для того, чтобы "здесь было не только уютно, но интересно учиться".
Новое здание школы № 1409 на Ходынском поле построено по индивидуальному проекту и рассчитано на 700 учеников. Школа № 1409 была образована в 2006 году, в ее состав теперь входит два школьных здания, а также пять зданий для дошколят. Всего в этом образовательном комплексе обучается 2,9 тысячи детей. Все 100% учащихся охвачены дополнительным образованием.
Всего в новом учебном году в первые классы школ Москвы зачислено рекордное число детей — 108 тысяч. 1 сентября в городе впервые приняли учеников три школьных здания-новостройки.