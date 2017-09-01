Матвиенко: острой необходимости переноса Дня знаний на другую дату нет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что острой необходимости переноса Дня знаний с 1 сентября на другую дату сейчас нет, и предлагает, если нужно, обсудить этот вопрос, но пока воздержаться от таких изменений.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.

"Такие предложения (о переносе Дня знаний) поступали и продолжают поступать. Они имеют под собой обоснования, аргументацию, но я лично сторонник того, чтобы 1 сентября, День знаний, был единым общенародным праздником в России, чтобы школа работала в одном временном режиме. Это привычно для России, привычно для родителей, которые планируют свои отпуска, свою работу, и думаю, что такой острой необходимости в этом нет", — сказала Матвиенко журналистам.

"Если нужно пообсуждать, давайте будем обсуждать. Но пока я бы воздержалась от изменений в этой связи", — добавила спикер Совета Федерации.