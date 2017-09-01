В Москве на общественном транспорте снова действуют соцкарты учащегося

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября на общественном транспорте снова действуют социальные карты учащегося, сообщает сайт mos.ru.

Билет необходимо заранее записать на карту, он действует в течение календарного месяца и не имеет ограничений по количеству поездок. Сделать это можно в киосках "Проездные билеты", автоматах по продаже билетов ГУП "Мосгортранс", терминалах Московского кредитного банка, а также в терминалах самообслуживания "Элекснет", работающих круглосуточно.

Учащихся довезут до учебных заведений 97 маршрутов частных перевозчиков. В рамках реформы наземного транспорта частные перевозчики перешли на единые стандарты комфорта и безопасности, которые прописаны в государственном контракте. Водители должны соблюдать расписание, трассу маршрута и скоростной режим, высаживать пассажиров только на оборудованных остановках. Нарушения отслеживаются в режиме онлайн благодаря оборудованию Глонасс, установленному в каждом автобусе.