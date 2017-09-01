Москвичи совершили более 1,7 миллиона поездок на городских велосипедах

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Москвичи совершили более полумиллиона поездок на велосипедах столичного велопроката в августе этого года, всего же за велосезон сервисом воспользовались более 1,7 миллиона раз, сообщает сайт mos.ru.

"В последний месяц лета на велосипедах городского велопроката совершено более полумиллиона поездок. В прошлом году за этот же период их количество составило всего порядка 290 тысяч", — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

С начала велосезона в Москве побит прошлогодний рекорд по числу поездок — на городских велосипедах прокатились более 1,7 миллиона раз. Это больше, чем за весь сезон 2016 года. В течение дня велосипеды брали в аренду около 20 тысяч раз. Это рекордная цифра для городского велопроката.

Единый городской велопрокат начал работать в Москве в 2013 году. Тогда было всего 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Сейчас количество станций проката увеличилось до 380. Каждый год к сети будут добавлять еще по 50 станций и 500 велосипедов. К 2019 году число пунктов увеличится до 480, велосипедов на них будет 4,6 тысячи. Сеть планируют расширять в Западном, Северном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах.