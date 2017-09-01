Лавров поприветствовал первоклашек в новой гимназии имени Примакова

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в День знаний на торжественной линейке поприветствовал первоклашек новой гимназии имени Е.М.Примакова, которая открылась в подмосковных Раздорах.

"Это великолепный проект, и я искренне и глубоко признателен губернатору Московской области (Андрею) Воробьеву, что (он) выступил с инициативой присвоить этой гимназии имя Евгения Максимовича Примакова", — заявил Лавров на торжественной линейке.

По его словам, "это еще один важный шаг в деле увековечения памяти выдающегося политического деятеля, дипломата, ученого, каким был Евгений Максимович".

"Одной из его очень важных черт было умение учиться, причем до самых последний дней, умение слушать, умение работать в команде, но всегда мыслить самостоятельно. Я думаю, что ваши учителя… будут делать все, чтобы вы все тоже учились думать самостоятельно, работать самостоятельно, но обязательно при этом иметь возможность работать в команде", — напутствовал Лавров учеников.

Он также пожелал успеха гимназии, отметив, что "проект заряжает энергией", и выразив уверенность, "что вам здесь будет очень уютно, комфортно заниматься и получать знания".

"Желаю вам, быть настолько удачливыми в этой жизни, чтобы много-много лет спустя, когда на такой линейке новые первоклассники и новые губернаторы, новые министры, новые преподаватели будут отмечать большой юбилей школы, чтобы открывающий ее человек сказал, что в этой школе учились такие великие люди", — добавил министр.

Перед линейкой Лавров вместе с директором и губернатором Подмосковья осмотрел новое здание гимназии и оставил запись в книге пожеланий.