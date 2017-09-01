Лавров поприветствовал первоклашек в новой гимназии имени Примакова

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в День знаний на торжественной линейке поприветствовал первоклашек новой гимназии имени Е.М.Примакова, которая открылась в подмосковных Раздорах.
По его словам, "это еще один важный шаг в деле увековечения памяти выдающегося политического деятеля, дипломата, ученого, каким был Евгений Максимович".
"Одной из его очень важных черт было умение учиться, причем до самых последний дней, умение слушать, умение работать в команде, но всегда мыслить самостоятельно. Я думаю, что ваши учителя… будут делать все, чтобы вы все тоже учились думать самостоятельно, работать самостоятельно, но обязательно при этом иметь возможность работать в команде", — напутствовал Лавров учеников.
"Желаю вам, быть настолько удачливыми в этой жизни, чтобы много-много лет спустя, когда на такой линейке новые первоклассники и новые губернаторы, новые министры, новые преподаватели будут отмечать большой юбилей школы, чтобы открывающий ее человек сказал, что в этой школе учились такие великие люди", — добавил министр.
Перед линейкой Лавров вместе с директором и губернатором Подмосковья осмотрел новое здание гимназии и оставил запись в книге пожеланий.