МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил педагогов и студентов творческих вузов с Днем знаний, отметив что сегодня образование, знание и опыт очень востребованы и являются основой для успешной трудовой деятельности.

"Этот замечательный праздник, наполненный счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями, дорог представителям всех поколений. Сегодня образование, знания и опыт особенно ценны и востребованы, они являются основой для успешной трудовой деятельности и достойной жизни каждого человека", — говорится в поздравительной телеграмме.

Министр адресовал самые тёплые пожелания и искренние поздравления преподавателям.

"От вашего профессионализма, таланта, мастерства, душевной щедрости и мудрости напрямую зависит формирование духовно-нравственных основ у подрастающего поколения. На вас возложена ответственная, но вместе с тем почётная миссия – учить и воспитывать будущих деятелей российской культуры", — написал Мединский.

Студентам министр пожелал "неиссякаемой энергии и жажды знаний, усердия и вдохновения на пути постижения будущей профессии, благополучия, здоровья, оптимизма и успехов в творчестве".