В Москве рассказали о ситуации на дорогах 1 сентября

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Дороги утром в Москве в День знаний практически свободны, сообщает информационный центр транспортного комплекса города.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность дорог в городе оценивается в 4 балла, что соответствует утренним показателям.
Накануне в сервисе рассказали РИА Новости, что в последние дни лета загруженность на дорогах в Москве значительно выросла и почти достигла осенних показателей. При этом в сервисе отметили, что День знаний традиционно не является самым напряженным днем на дорогах Москвы — даже утром, когда школьники собираются на линейки, максимальный балл в среднем на 0,3 ниже, чем в последнюю неделю августа.