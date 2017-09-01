МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Законопроект, запрещающий рекламу безалкогольного пива, в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщает в пятницу телеканал RT.

Как сообщает телеканал, документ готовят заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Сергей Фургал и президент межрегиональной общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев.

"Когда мы говорим о рекламе безалкогольного пива, все на интуитивном уровне подразумевают пиво стандартное. Основная аудитория, на которую она нацелена, — дети и подростки, поэтому такую рекламу нужно запрещать просто категорически, без всяких оговорок. Первое, что видят в подобной рекламе несовершеннолетние: пиво — это развлечение, это весело и модно", — цитирует RT Фургала.

По мнению депутата, реклама безалкогольного пива опаснее, чем алкогольного. "Создаётся иллюзия, что это безвредно. При этом человеку прививается привычка пить пиво. И когда молодёжь пойдёт в магазин, она выберет обычное пиво, потому что это круче, чем безалкогольное", — добавил Фургал.

Добавляется, что в случае одобрения законопроекта, в 21 статью действующего федерального закона "О рекламе" будет добавлен пункт "о запрете рекламы продукции с содержанием этилового спирта ниже 0,5 градусов". Однако даже в случае принятия вступить в силу закон сможет только с 1 января 2019 года. На время проведения чемпионата мира по футболу запрет на рекламу пива будет снят из-за обязательств, которые взяла на себя Россия как хозяйка мундиаля.