Опрос показал, сколько россиян опасаются нападения, аналогичного в Сургуте

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Более двух третей россиян (68%) опасаются стать жертвой нападения, аналогичного произошедшему в середине августа в Сургуте, где мужчина с ножом напал на прохожих, конкретно этот случай каждый второй назвал действиями сумасшедшего, к версии теракта склоняется 12% наших сограждан, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Нападение на прохожих в центре Сургута произошло днем 19 августа. Как сообщалось, молодой человек с ножом ранил семерых, после чего был ликвидирован полицией. Позже в окружном департаменте здравоохранения уточнили, что число обратившихся в больницу составило восемь человек, при этом двое были отпущены домой в тот же день. Следователи возбудили уголовное дело по статье, связанной с покушением на убийство. По данным следствия, нападавший — местный житель 1998 года рождения.

"Потенциальный страх стать жертвами аналогичного нападения выразили 68% опрошенных, уверены в своей безопасности 9%, еще 23% не смогли ответить однозначно", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

О нападении в Сургуте, по данным ВЦИОМ, известно большинству россиян (63%), однако информация у большинства участников опроса скорее поверхностная — 54% слышали об инциденте, но не знают подробностей.

На момент проведения опроса каждый второй респондент (51%) называл это нападение действиями сумасшедшего, 8% — бандитским нападением. "К версии теракта (одиночного — 7% или устроенного группой лиц — 5%) склонялись в целом 12% граждан", — отмечают социологи. Однако, уточнили во ВЦИОМ, среди тех, кто хорошо знает о случившемся, эта доля втрое выше — 36% считают произошедшее террористическим актом.

Более половины опрошенных (54%) полагают, что на нападавшего никто не оказывал влияния, он действовал в одиночку, вместе с тем 9% высказали мнение, что организаторами этой атаки были радикальные исламисты.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 26-27 августа 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.