Шойгу поздравил с Днем знаний преподавателей и учащихся вузов Минобороны

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с началом занятий преподавателей и учащихся вузов Минобороны РФ. Поздравление размещено на сайте военного ведомства.

"Первого сентября открывают свои двери учебные заведения страны. Начинаются занятия в военных вузах и других образовательных учреждениях министерства обороны. В этом году в их состав вошли Петрозаводское президентское кадетское училище и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. В новом самостоятельном статусе начнут готовить офицеров Казанское высшее танковое командное Краснознамённое училище и Московское высшее общевойсковое командное орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознамённое училище", — говорится в поздравлении Шойгу.

Шойгу отметил, что министерство продолжает совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений. Все шире внедряются передовые методики обучения, привлекаются опытный профессорско-преподавательский состав, грамотные наставники и педагоги.

"Уверен, что в результате предпринимаемых шагов мы сможем готовить еще более квалифицированных специалистов, способных решать самые трудные и ответственные задачи по дальнейшему укреплению Вооруженных Сил, обеспечению обороноспособности государства и отстаиванию его национальных интересов. Поздравляю всех с Днем знаний!" — заключил министр.