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Общество

"Послал Бог учителя на свою голову": зачем молодые идут работать в школу

11:5901.09.2017
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУченики первых классовво время торжественной линейки посвященной Дню знаний.Ученики первых классовво время торжественной линейки посвященной Дню знаний.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Ануш Долуханян. Современные учителя должны быть продвинутыми: пользоваться гаджетами, смотреть модные сериалы и кропотливо готовиться к занятиям. Некоторые молодые преподаватели целенаправленно уезжают в регионы, чтобы мотивировать детей и обучить их чему-то новому. Корреспондент РИА Новости поговорила с теми, кто всего год назад пришел в эту профессию, и узнала, сложно ли быть педагогом.

Анастасия Белеванцева, 24 года

учитель математики, Воронеж

© Фото : из личного архиваАнастасия Белаванцева
© Фото : из личного архива
Анастасия Белаванцева

"Я родилась в учительской семье, поэтому с детства думала стать педагогом. Но в пединститут не пошла: родители были против и говорили, что профессия не приносит прибыли. И все же на протяжении всей учебы в Санкт-Петербурге я думала о том, чтобы быть учителем. Занималась репетиторством, а потом увидела программу "Учитель для России" и сразу отправила заявку.

Школьные учебники в продаже
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Это мое второе 1 сентября в воронежской школе в качестве преподавателя. Я не называю то, что я делаю, работой — иду просто как в школу. Видимо, мне не хватило тех 11 лет учебы, поэтому я продолжаю ходить сюда и учиться. Я приношу что-то в школу, а что-то — получаю взамен. Дети показывают, какой ты есть на самом деле. Они — мое зеркало. Если после учебного дня оценить все, что произошло, то можно узнать о себе много нового.

Я люблю экспериментировать и считаю, что стандартный урок можно провести немного иначе, и детям будет легче освоить материал. Однажды я очистила класс от парт, мы расстелили коврики и маты и провели урок на них. Я запомнила фразу мальчика: "Мне здесь удобно так же, как дома".

Школа должна быть для детей вторым домом. Раз в неделю я устраиваю урок "наоборот". Тогда кто-то из учеников становится учителем или несколько учеников выступают в качестве экспертов и проверяют своих одноклассников. В эти моменты у детей повышается уверенность в себе.

В прошлом году 2 сентября у меня был первый урок в моей жизни. Когда я начала знакомиться, один из восьмиклассников сказал: "Послал Бог учителя на свою голову". Я всегда пытаюсь добиться от них обратной связи: в конце недели ученики анонимно отвечают на пять вопросов о том, что им понравилось или не понравилось на уроках: часто пишут, что они шокированы и не привыкли к таким учителям, но им нравится".

Никита Савостиков, 26 лет

учитель английского и математики, Белоусов

© Фото : из личного архиваНикита Савостиков
© Фото : из личного архива
Никита Савостиков

"Год назад, после того как прошел в программу "Учитель для России" и обучение на переквалификацию, я стал учителем. Это будет мое второе 1 сентября в качестве педагога. До этого преподавал фотографию и очень много работал с детьми на разных площадках. В какой-то момент понял, что чем больше я связан с образованием, тем больше хотелось бы пойти в школу. Профессия учителя — это ежедневный труд.

Плачущий школьник. Архивное фото
© Fotolia / Andras_Csontos
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Между школьниками в крупных городах и регионах есть большая разница. Это разный объем мотивации. Раньше я думал, что 100% учеников будут заинтересованы предметом, но на деле оказалось, что это практически невозможно. Мне стало понятно, что не все любят математику или английский и не хотят их учить. Для меня это вызов, я ставлю себе цель увлечь аудиторию.

Учитель должен очень любить предмет и жить им, только так можно донести что-то до ученика. Я говорю с детьми, рассказываю, когда в реальной жизни пригодятся эти знания. В математике работают разные математические фокусы, а в языке — настоящие истории из моей жизни. В моей школе есть дети из самых разных семей, у многих — русский не родной язык, а у кого-то — гиперреактивность, но это все не проблемы, скорее очень интересные задачи, которые нужно решать.

У меня был такой случай, который описывает учительское счастье. Внеурочно я веду уроки по робототехнике. Мы с детьми участвовали в конкурсе, успешно выступили и получили грамоты. А когда вернулись, один из мальчиков сказал мне: "Никогда не мечтал о том, что когда-то у меня вообще может появиться грамота". Это и есть мой результат работы.

В октябре запустится проект "Одинаково разные". Мы хотим видеть школу, в которой самые разные дети имеют одинаковые возможности. Эта идея пришла мне в голову, потому что в школе, где я работаю, очень много детей-инофонов (русский язык для них не родной). Им тяжело учиться, из-за этого судьба их предопределена.

Алина Лукинская
© Фото : из личного архива Алины Лукинской
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Мы же хотим, чтобы у них было больше возможностей и они легче адаптировались в обществе. Поэтому в рамках проекта будем устраивать специальные экскурсии, школы выходного дня, мастер-классы, проводить занятия, на которых можно будет без стеснения задавать любые вопросы.

Школа — это очень непростое место, здесь нелегко находиться и учителям, и ученикам. Мне хочется, чтобы школа становилась домом, где детям хочется оставаться, куда хочется приходить и возвращаться снова и снова. Каждый должен вносить свою часть для этого".

Дмитрий Парсаданян, 41 год

учитель истории, Москва

© Fotolia / .shockПреподаватель ведет занятие в классе
© Fotolia / .shock
Преподаватель ведет занятие в классе

"Я учился в педагогическом институте, поэтому изначально был готов к тому, чтобы стать учителем. Хотелось заниматься наукой, но после института в конце 90-х я пошел работать в частные школы. Денег было мало, поэтому решил сменить род деятельности: освоил компьютерную верстку и начал работать в издательстве. Однако мне стукнуло 40 лет, произошла переоценка ценностей — и я вернулся в школу.

Живущий в приемной семье Сергей (11 лет), Дима (9 лет), живущий в приёмной семье Максим (11 лет) и живущая в приёмной семье Аня (12 лет) (слева направо) на перемене в школе села Сенное в Брянской области
© РИА Новости / Владимир Песня
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Второе рождение сельской школы: дом, где согреваются сердца

Сейчас уже год работаю в школе. Конечно, все началось заново, потому что нужно было многое вспомнить. Плюс дети поменялись — к этому тоже пришлось привыкать. У них, например, есть гаджеты — с этим очень тяжело бороться: ни один учитель не может быть интереснее игрушек или интернета.

Одна из главных составляющих в работе учителя — наличие приемов, которые привлекут учеников, и мотивация. Нужно постоянно менять стиль урока, чтобы не наскучить ученикам. Необходимо всегда становиться на одну ступень с детьми и понимать, что им интересно. Если рассказываешь о Средних веках, то обязательно приводить примеры, которые будут близки и учащимся.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУченики первых классов гимназии №1 города Новосибирска перед началом торжественной линейки посвященной Дню знаний. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики первых классов гимназии №1 города Новосибирска перед началом торжественной линейки посвященной Дню знаний. 1 сентября 2017

Если сравнивать, как это было, когда я начинал, то все осталось как раньше. Процент детей, которым интересно, — тот же, как и процент тех, кому, наоборот, неинтересно. Учитель должен хорошо делать свою работу, и не важно, родился ребенок в этом тысячелетии или в другом. Моя задача — научить их истории и помочь разобраться в этом мире.

На работе в издательстве мне стало не хватать того удовольствия, которое приносит общение с детьми. Когда ты видишь, как твои ученики меняются в лучшую сторону, — это чертовски приятно. Мало какая профессия может похвастаться такой отдачей".

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