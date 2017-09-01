Окно в Японию: история о том, как русские стеклят японские дома

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сен — РИА Новости. В этом году в японском Саппоро появятся многоквартирные дома с российскими окнами. Выполнением первого крупного проекта в Стране восходящего солнца займется сахалинская компания Karvi. Как компании с Дальнего Востока удалось добиться признания на японском рынке и использовать экономический кризис во благо бизнесу, корреспонденту РИА Новости рассказал ее генеральный директор Владимир Карагулаков.

© Фото : Кирилл Ясько Генеральный директор компании Karvi Владимир Карагулаков © Фото : Кирилл Ясько Генеральный директор компании Karvi Владимир Карагулаков

Из моря — в бизнес

Владимир Иванович Карагулаков родом из Кемеровской области, там прошло школьное детство. А юношей служба в армии забросила его на Сахалин. Три года Карагулаков прослужил в морской бригаде пограничных войск в Корсакове. После окончания службы остался работать на Сахалине, пошел в известный в то время на всю страну рыболовецкий колхоз имени Кирова в поселке Озерский.

"В то время там были хорошие заработки, к тому же — романтика, интересно было в море поработать. Кода пришло время с морем заканчивать, я поехал в Южно-Сахалинск работать в строительной компании", — рассказывает предприниматель.

Одновременно с работой на стройке, упорный молодой человек поступил учиться в Хабаровский институт инженерного железнодорожного транспорта по специальности "промышленно-гражданское строительство". Это было начало 90-х годов. К концу 90-х амбиции молодого строителя взяли свое, и Карагулаков начал активно интересоваться новыми технологиями. В Россию тогда как раз только пришли пластиковые окна.

"Меня интересовали именно сами технологии, потому что в то время у всех были старые деревянные окна с щелями, одним холодным стеклом, их нужно было все время подкрашивать. И вдруг появляются новые современные пластиковые окна, которые решают все эти проблемы разом. Конечно, это производило мощное впечатление, на наших глазах рождалось что-то принципиально новое, меня это увлекло, и я решил заняться этим бизнесом", — рассказывает Карагулаков.

© Фото : Кирилл Ясько Производственный цех сахалинской компании Karvi © Фото : Кирилл Ясько Производственный цех сахалинской компании Karvi

Кризисное начало

В феврале 1998 года началась история компании Karvi. Она стала одной из первых на Сахалине, аккуратно говорит Карагулаков, стараясь не обидеть конкурентов, открывшихся в том же году, но все-таки немного позже Karvi, которые, к слову тоже работают до сих пор.

"На первом этапе было сложно, — рассказывает предприниматель. Мы открылись, наработали клиентскую базу, начали вставать на ноги, и через полгода, в августе 1998-го в России грянул самый первый и мощный экономический кризис". Это обстоятельство сильно отбросило компанию назад, продажи резко упали, практически до нуля. "Мы вынуждены были затянуть пояса. Но нужно было как-то пережить это тяжелое время, и мы не стали сидеть сложа руки и ждать у окошка, что придет клиент и что-нибудь у нас купит, а старались двигаться вперед", — рассказывает бизнесмен.

© Фото : Кирилл Ясько Производственный цех сахалинской компании Karvi © Фото : Кирилл Ясько Производственный цех сахалинской компании Karvi

Карагулаков много ездил по Сибири, где был бум развития новых оконных технологий. Старался освоить то новое, чего на Сахалине еще не было. И до сих пор, говорит предприниматель, линейка продукции его компании сильно отличается от предложений конкурентов разнообразием. Например, красят метал и пластик в любой цвет на Сахалине только на заводе Karvi, да и на всем Дальнем Востоке мало таких производств.

Проект поддержан Фондом развития Дальнего Востока в рамках программы "Доступный кредит для МСП". Уже более 370 дальневосточных проектов малого и среднего бизнеса общей стоимостью около 10 млрд рублей профинансированы Фондом развития Дальнего Востока и банками-партнерами, крупнейшими из которых являются Сбербанк и Банк ВТБ. Кредиты выдаются небольшим и средним компаниям как на пополнение оборотного капитала, так и на инвестиции — со сроком погашения до 10 лет и процентными ставками в 1,5 раза ниже рыночных. Программа является важным звеном в системе господдержки МСП. Она обеспечивает дальневосточных предпринимателей простым и понятным инструментом для реализации инвестиционных проектов. Благодаря активности этих людей развивается экономика Дальнего Востока.

Окна для Японии

Год назад компания открыла офис продаж в японском Саппоро. До сих пор они стеклили окна только частным клиентам, а спустя год пришел первый большой заказ на остекление нескольких многоквартирных домов в Саппоро. Буквально через несколько дней рабочие приступят к выполнению этого заказа. В ближайших планах компании — открытие офисов продаж в Осаке и Токио. Дальнейшее развитие компания связывает именно с японским направлением.

Карагулаков признается, что это не первая попытка выйти на японский рынок. Впервые Он задумался об этом в кризис 2008 года, когда девальвировался рубль, и его продукция в один момент стала дешевой. "В такие моменты всегда приходит мысль — а как можно использовать сложившуюся ситуацию, а не сидеть и горевать, как все плохо, — рассказывает предприниматель. — В 2008 году я начал исследовать возможность выхода на японский рынок".

Изучение рынка соседей продлилось около года, за это время рубль резко укрепился и вернулся к докризисным позициям. Идею выхода бизнеса зарубеж на время оставили. И вернулись к ней после последней девальвации рубля — три года назад. Оказалось, что такая технически развития Япония в оконном деле отстает от Европы и России в частности. "Мы исследовали рынок оконных систем Японии, и пришли к выводу, что они далеки от мировых и даже российских стандартов, проще говоря — слабенькие у них окна, есть, над чем работать, поэтому потенциал там большой", — рассказывает Карагулаков.

© Фото : Кирилл Ясько Стенд сахалинской компании Karvi в Саппоро. Япония © Фото : Кирилл Ясько Стенд сахалинской компании Karvi в Саппоро. Япония

Новые мощности

В ближайшие годы компания надеется на серьезное увеличение продаж в Японии, поэтому, скорее всего, понадобятся дополнительные производственные мощности.

"Для этого мы рассматриваем различные варианты, в том числе и участие в развитии Свободного порта Владивосток в Корсакове. Пока там, конечно, много нерешенных вопросов, например, там нет земли, которую можно взять в аренду, и построить производственные мощности. Вопрос этот решается, мы очень на это рассчитываем. Мы бы хотели в этом поучаствовать. Там предлагаются очень привлекательные условия. И, если инвестировать, то было бы здорово делать это в Свободном порту", — говорит Карагулаков.

Существующий завод компании располагается в Южно-Сахалинске. За смену здесь производят 500 квадратных метров стеклопакетов и 250 "квадратов" пластика. Сейчас при полной загрузке на нем работают до 40 человек. Многие процессы — автоматизированы благодаря большому и эффективному станочному парку. На станках австрийского производства стекла режут, моют, сушат, собирают, герметизируют, наносят энергосберегающее покрытие. Пластиковые детали нарезают, армируют, заваривают, зачищают швы.

Стекло, которое используют в Karvi, производится на японском заводе Asahi Glass Company в подмосковном Клину. Профильные системы и пластик Karvi покупает на немецких заводах VEKA, также расположенных в России.

© Фото : Кирилл Ясько Производственный цех сахалинской компании Karvi © Фото : Кирилл Ясько Производственный цех сахалинской компании Karvi

Рассчитывать на себя

В 2016 году на заводе было произведено 38 тысяч квадратных метров изделий. В последнее время, говорит Карагулаков, работы приходится выполнять либо с небольшим авансом, либо и вовсе без него. Чтобы выполнить договорные обязательства, приходится брать кредиты на покупку материалов, зарплату рабочим, выплату налогов. В начале этого года компания получила поддержку Фонда развития Дальнего Востока. ФРДВ помог снизить процентную ставку по кредиту.

"Процент удалось сократить на два пункта, когда речь идет о десятках миллионов рублей, помощь эта оказывается очень существенной. Помогла нам и муниципальная программа поддержки предпринимательства, благодаря ей мы снизили расходы по лизинговым платежам. В лизинг мы берем много техники, оборудования. А вообще я считаю, что бизнес, в первую очередь, должен рассчитывать на себя, если будет поддержка от государства — хорошо, нет — значит нет", — говорит предприниматель.

Владимир Карагулаков с гордостью говорит, что компания в любые даже самые сложные времена во главу угла ставила качество продукции, а не количество проданных изделий.

"Мы всегда понимали, что качество это будущее, многим жертвовали, например, объемами продаж. Конкуренты тратили меньше времени и средств на производство. Конечно, был соблазн что-то упростить, применить материалы более низкого качества, но мы не шли по такому легкому пути. У нас всегда в штате были инженеры по качеству, мы не экономили на этих вопросах. Благодаря этому у нас есть возможность продавать нашу высококачественную продукцию японским потребителям, а они достаточно требовательны, некачественная продукция здесь по определению продаваться не будет", — говорит Карагулаков.