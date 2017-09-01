США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Окно в Японию: история о том, как русские стеклят японские дома

00:0101.09.2017
01190
© Фото : Кирилл ЯськоУстановка окон российского производства в японском Саппоро. Архивное фотоУстановка окон российского производства в японском Саппоро. Архивное фото
© Фото : Кирилл Ясько

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сен — РИА Новости. В этом году в японском Саппоро появятся многоквартирные дома с российскими окнами. Выполнением первого крупного проекта в Стране восходящего солнца займется сахалинская компания Karvi. Как компании с Дальнего Востока удалось добиться признания на японском рынке и использовать экономический кризис во благо бизнесу, корреспонденту РИА Новости рассказал ее генеральный директор Владимир Карагулаков.

© Фото : Кирилл ЯськоГенеральный директор компании Karvi Владимир Карагулаков
© Фото : Кирилл Ясько
Генеральный директор компании Karvi Владимир Карагулаков

Из моря — в бизнес

Владимир Иванович Карагулаков родом из Кемеровской области, там прошло школьное детство. А юношей служба в армии забросила его на Сахалин. Три года Карагулаков прослужил в морской бригаде пограничных войск в Корсакове. После окончания службы остался работать на Сахалине, пошел в известный в то время на всю страну рыболовецкий колхоз имени Кирова в поселке Озерский.

"В то время там были хорошие заработки, к тому же — романтика, интересно было в море поработать. Кода пришло время с морем заканчивать, я поехал в Южно-Сахалинск работать в строительной компании", — рассказывает предприниматель.

Одновременно с работой на стройке, упорный молодой человек поступил учиться в Хабаровский институт инженерного железнодорожного транспорта по специальности "промышленно-гражданское строительство". Это было начало 90-х годов. К концу 90-х амбиции молодого строителя взяли свое, и Карагулаков начал активно интересоваться новыми технологиями. В Россию тогда как раз только пришли пластиковые окна.

Деньги. Архивное фото
© Fotolia / Kkolosov
Торговый представитель Японии отметил успехи российской экономики

"Меня интересовали именно сами технологии, потому что в то время у всех были старые деревянные окна с щелями, одним холодным стеклом, их нужно было все время подкрашивать. И вдруг появляются новые современные пластиковые окна, которые решают все эти проблемы разом. Конечно, это производило мощное впечатление, на наших глазах рождалось что-то принципиально новое, меня это увлекло, и я решил заняться этим бизнесом", — рассказывает Карагулаков.

© Фото : Кирилл ЯськоПроизводственный цех сахалинской компании Karvi
© Фото : Кирилл Ясько
Производственный цех сахалинской компании Karvi

Кризисное начало

В феврале 1998 года началась история компании Karvi. Она стала одной из первых на Сахалине, аккуратно говорит Карагулаков, стараясь не обидеть конкурентов, открывшихся в том же году, но все-таки немного позже Karvi, которые, к слову тоже работают до сих пор.

Глава представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Саито Даисукэ
© Фото предоставлено ROTOBO
РОТОБО: японский бизнес заинтересован в инвестициях в инфраструктуру России

"На первом этапе было сложно, — рассказывает предприниматель. Мы открылись, наработали клиентскую базу, начали вставать на ноги, и через полгода, в августе 1998-го в России грянул самый первый и мощный экономический кризис". Это обстоятельство сильно отбросило компанию назад, продажи резко упали, практически до нуля. "Мы вынуждены были затянуть пояса. Но нужно было как-то пережить это тяжелое время, и мы не стали сидеть сложа руки и ждать у окошка, что придет клиент и что-нибудь у нас купит, а старались двигаться вперед", — рассказывает бизнесмен.

© Фото : Кирилл ЯськоПроизводственный цех сахалинской компании Karvi
© Фото : Кирилл Ясько
Производственный цех сахалинской компании Karvi

Карагулаков много ездил по Сибири, где был бум развития новых оконных технологий. Старался освоить то новое, чего на Сахалине еще не было. И до сих пор, говорит предприниматель, линейка продукции его компании сильно отличается от предложений конкурентов разнообразием. Например, красят метал и пластик в любой цвет на Сахалине только на заводе Karvi, да и на всем Дальнем Востоке мало таких производств.

Проект поддержан Фондом развития Дальнего Востока в рамках программы "Доступный кредит для МСП". Уже более 370 дальневосточных проектов малого и среднего бизнеса общей стоимостью около 10 млрд рублей профинансированы Фондом развития Дальнего Востока и банками-партнерами, крупнейшими из которых являются Сбербанк и Банк ВТБ. Кредиты выдаются небольшим и средним компаниям как на пополнение оборотного капитала, так и на инвестиции — со сроком погашения до 10 лет и процентными ставками в 1,5 раза ниже рыночных. Программа является важным звеном в системе господдержки МСП. Она обеспечивает дальневосточных предпринимателей простым и понятным инструментом для реализации инвестиционных проектов. Благодаря активности этих людей развивается экономика Дальнего Востока.

Окна для Японии

Год назад компания открыла офис продаж в японском Саппоро. До сих пор они стеклили окна только частным клиентам, а спустя год пришел первый большой заказ на остекление нескольких многоквартирных домов в Саппоро. Буквально через несколько дней рабочие приступят к выполнению этого заказа. В ближайших планах компании — открытие офисов продаж в Осаке и Токио. Дальнейшее развитие компания связывает именно с японским направлением.

Остров Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Эксперт: ТОР может повлиять на взаимодействие России и Японии на Курилах

Карагулаков признается, что это не первая попытка выйти на японский рынок. Впервые Он задумался об этом в кризис 2008 года, когда девальвировался рубль, и его продукция в один момент стала дешевой. "В такие моменты всегда приходит мысль — а как можно использовать сложившуюся ситуацию, а не сидеть и горевать, как все плохо, — рассказывает предприниматель. — В 2008 году я начал исследовать возможность выхода на японский рынок".

Изучение рынка соседей продлилось около года, за это время рубль резко укрепился и вернулся к докризисным позициям. Идею выхода бизнеса зарубеж на время оставили. И вернулись к ней после последней девальвации рубля — три года назад. Оказалось, что такая технически развития Япония в оконном деле отстает от Европы и России в частности. "Мы исследовали рынок оконных систем Японии, и пришли к выводу, что они далеки от мировых и даже российских стандартов, проще говоря — слабенькие у них окна, есть, над чем работать, поэтому потенциал там большой", — рассказывает Карагулаков.

© Фото : Кирилл ЯськоСтенд сахалинской компании Karvi в Саппоро. Япония
© Фото : Кирилл Ясько
Стенд сахалинской компании Karvi в Саппоро. Япония

Новые мощности

В ближайшие годы компания надеется на серьезное увеличение продаж в Японии, поэтому, скорее всего, понадобятся дополнительные производственные мощности.

"Для этого мы рассматриваем различные варианты, в том числе и участие в развитии Свободного порта Владивосток в Корсакове. Пока там, конечно, много нерешенных вопросов, например, там нет земли, которую можно взять в аренду, и построить производственные мощности. Вопрос этот решается, мы очень на это рассчитываем. Мы бы хотели в этом поучаствовать. Там предлагаются очень привлекательные условия. И, если инвестировать, то было бы здорово делать это в Свободном порту", — говорит Карагулаков.

Острова Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в фотобанк
СМИ: Россия и Япония обсудят производство морепродуктов и туризм на Курилах
Существующий завод компании располагается в Южно-Сахалинске. За смену здесь производят 500 квадратных метров стеклопакетов и 250 "квадратов" пластика. Сейчас при полной загрузке на нем работают до 40 человек. Многие процессы — автоматизированы благодаря большому и эффективному станочному парку. На станках австрийского производства стекла режут, моют, сушат, собирают, герметизируют, наносят энергосберегающее покрытие. Пластиковые детали нарезают, армируют, заваривают, зачищают швы.

Стекло, которое используют в Karvi, производится на японском заводе Asahi Glass Company в подмосковном Клину. Профильные системы и пластик Karvi покупает на немецких заводах VEKA, также расположенных в России.

© Фото : Кирилл ЯськоПроизводственный цех сахалинской компании Karvi
© Фото : Кирилл Ясько
Производственный цех сахалинской компании Karvi

Рассчитывать на себя

В 2016 году на заводе было произведено 38 тысяч квадратных метров изделий. В последнее время, говорит Карагулаков, работы приходится выполнять либо с небольшим авансом, либо и вовсе без него. Чтобы выполнить договорные обязательства, приходится брать кредиты на покупку материалов, зарплату рабочим, выплату налогов. В начале этого года компания получила поддержку Фонда развития Дальнего Востока. ФРДВ помог снизить процентную ставку по кредиту.

Газораспределительная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Япония хочет существенно увеличить объем закупок газа у России

"Процент удалось сократить на два пункта, когда речь идет о десятках миллионов рублей, помощь эта оказывается очень существенной. Помогла нам и муниципальная программа поддержки предпринимательства, благодаря ей мы снизили расходы по лизинговым платежам. В лизинг мы берем много техники, оборудования. А вообще я считаю, что бизнес, в первую очередь, должен рассчитывать на себя, если будет поддержка от государства — хорошо, нет — значит нет", — говорит предприниматель.

Владимир Карагулаков с гордостью говорит, что компания в любые даже самые сложные времена во главу угла ставила качество продукции, а не количество проданных изделий.

Государственные флаги России (справа) и Японии. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Россия и Япония планируют подписать 20 новых экономических проектов

"Мы всегда понимали, что качество это будущее, многим жертвовали, например, объемами продаж. Конкуренты тратили меньше времени и средств на производство. Конечно, был соблазн что-то упростить, применить материалы более низкого качества, но мы не шли по такому легкому пути. У нас всегда в штате были инженеры по качеству, мы не экономили на этих вопросах. Благодаря этому у нас есть возможность продавать нашу высококачественную продукцию японским потребителям, а они достаточно требовательны, некачественная продукция здесь по определению продаваться не будет", — говорит Карагулаков.

Комментировать
Общество
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена