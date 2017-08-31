МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать горячую линию для родственников детей, которых увезли в Ирак и Сирию, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

В четверг Кузнецова отправилась в Грозный, где встретилась с главой республики Рамзаном Кадыровым. Встреча была посвящена дальнейшим шагам по возвращению детей из Ирака и Сирии.

"Она сообщила, что в настоящее время прорабатывает с профильными министерствами вопрос о способах возвращения детей, чья личность и родственники не были установлены. Детский омбудсмен также предложила создать общий телефон горячей линии, по которому могли бы поступать новые обращения о возвращении детей", — говорится в сообщении.

Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Глава Чечни выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока было вывезено порядка 350 детей, преимущественно из Чечни и Дагестана.

*Запрещенная в России террористическая организация