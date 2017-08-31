Собянин пообещал ежегодно благоустраивать более трех тысяч жилых дворов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти Москвы планируют благоустраивать более трёх тысяч жилых дворов ежегодно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин журналистам в четверг.

Мэр в четверг осмотрел итоги результатов работ по благоустройству в одном из жилых кварталов в Хамовниках.

"Мы начинали городскую программу благоустройства с приведения в порядок дворовых территорий. С тех пор мы ежегодно проводим благоустройство нескольких тысяч дворов в год. В планах на 2017 год — более трёх тысяч дворов, на будущие годы планируются примерно такие же объемы", — сказал Собянин.

В ходе осмотра градоначальник пообщался с жителями жилого квартала, которые поблагодарили его за внимание к своим жилым дворам. Как поделились с мэром жители, в новых дворах стало уютнее, безопаснее и красивее.

Программа комплексного благоустройства реализуется в Москве с 2011 года. В программу в 2017 включены более 3,5 тысячи городских дворовых территорий. Помимо ремонта асфальта, малых архитектурных форм и газонов во дворах обустраивают игровые городки, спортивные и детские площадки, площадки для тихого отдыха, зоны для выгула собак, парковочные места.