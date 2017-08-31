В МВД заявили, что решения о награждении Джабраилова пистолетом не было

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. МВД не принимало решения о награждении пистолетом Умара Джабраилова, подозреваемого в хулиганстве после стрельбы в отеле в центре Москвы, сообщил РИА Новости врио начальника пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

"Решение о награждении гражданина наградным оружием органами внутренних дел не принимал­ось, ГУВД по Москве в 2008 году в установленном порядке было оформлено лишь разрешение на право хранен­ия и ношения указанного пистолета", — сказал он.

В среду полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета Джабраилов был задержан в статусе подозреваемого. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в номере Джабраилова также был найден белый порошок неизвестного вещества, он отправлен на экспертизу, сейчас полиция выясняет, был ли экс-сенатор в состоянии наркотического опьянения на момент задержания.