Российскому "противораковому" йоду-125 облегчат доступ на внутренний рынок

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство РФ намерено ограничить допуск к госзакупкам иностранных микроисточников с радиоактивным изотопом йодом-125, применяемых для лечения некоторых форм рака, проект соответствующего постановления кабинета министров опубликован в четверг на портале проектов правовых актов.

По мнению специалистов, такие ограничения являются мерой, направленной на поддержку импортозамещающего производства различной высокотехнологичной отечественной продукции. В данном случае речь идет о технологиях ядерной медицины.

В России под эгидой госкорпорации "Росатом" ранее начался проект по производству полностью российских микроисточников с изотопом йод-125 (I-125) для проведения операций по брахитерапии (внутритканевой лучевой терапии, современного высокотехнологичного и минимально инвазивного метода лечения рака). В рамках этого проекта I-125 нарабатывается в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (Димитровград, Ульяновская область), а микроисточники с изотопом изготавливаются в обнинском Физико-энергетическом институте имени Лейпунского (оба института входят в научный дивизион "Росатома").

Основы проекта по созданию этих микроисточников были заложены около 10 лет назад, и в результате его реализации получен высокотехнологичный отечественный продукт на уровне мировых аналогов, обладающий значительным экспортным потенциалом. Внедрение российских источников, стоимость которых в несколько раз ниже зарубежных аналогов, значительно снижает затраты на проведение онкохирургических операций.

Первая операции по брахитерапии рака предстательной железы с использованием этих микроисточников прошла осенью 2015 года в Медицинском радиологическом научном центре имени Цыба в Обнинске.

В 2016 году генеральный директор Национального медицинского исследовательского радиологического центра Минздрава России (НМИРЦ), академик Российской академии наук Андрей Каприн сообщил РИА Новости, что российские онкологи отмечают высокое качество отечественных микроисточников с I-125. По его словам, выпускаемые "Росатомом" микроисточники ни в чем не уступают зарубежным аналогам.