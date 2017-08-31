"Аэроэкспресс" запустит первый двухэтажный поезд в аэропорт "Домодедово"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", которая осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, планирует запустить первый двухэтажный поезд осенью 2017 года между Павелецким вокзалом и аэропортом "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Эти двухэтажные поезда производства швейцарской компании Stadler, отметили в "Аэроэкспрессе", — уникальный подвижной состав, никогда прежде не эксплуатировавшийся на территории РФ, в связи, с чем процедура сертификации заняла больше времени, чем планировалось изначально.
"Следующим этапом после получения сертификата станет регистрация подвижного состава в регистре сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Процесс регистрации составляет 30 рабочих дней, после чего будет подана заявка на получение допуска на инфраструктуру. Этот этап может занять от одной недели до одного месяца. Мы планируем запустить первый двухэтажный поезд осенью этого года на маршруте Павелецкий вокзал — аэропорт "Домодедово", — сообщили в компании в четверг.
Ранее в четверг сообщалось, что, исходя из слов исполнительного вице-президента по маркетингу и продажам швейцарского производителя Stadler Петера Йенельтена, двухэтажные поезда для "Аэроэкспресса" прошли сертификацию в России и могут быть запущены в октябре 2017 года.
"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Структуре "ТрансГрупп" — ООО "Дельта-транс-инвест" — принадлежит 45,84% "Аэроэкспресса", РЖД — 25%, бизнесменам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову — 7,5% и 17,5% соответственно, гендиректору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко — 4,16%.