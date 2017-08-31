Президентская линейка: День знаний вместе с главой государства и министрами

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Первого сентября во всех российских школах пройдут торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности, мужества. Некоторым школьникам День знаний запомнится еще и тем, что на их торжественную линейку придут первые лица государства.

Как ожидается, в этом году президент России Владимир Путин проведет первое сентября в Ярославле, где посетит одну из школ и пообщается с учениками. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также традиционно встречает 1 сентября в различных учебных заведениях страны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в День знаний примет участие в торжественной линейке, посвященной открытию школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга. На церемонии также будет присутствовать губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 1 сентября посетит в городе Саратове гимназию №89.

Министры на линейке

С юным поколением в первый учебный день пообщается и глава МИД РФ Сергей Лавров. Ожидается, что министр посетит гимназию имени Е.М.Примакова в подмосковной деревне Раздоры. Затем Лавров традиционно выступит перед студентами и преподавателями МГИМО. "Запланирована, ставшая уже хорошей и доброй традицией, интерактивная дискуссия со студентами", — пояснила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Министр культуры Владимир Мединский примет участие в торжественном открытии памятных досок на территории московской школы №201. Здесь увековечат память Героям Советского Союза, которые тут учились: Зое и Александру Космодемьянским, Павлу Гражданинову и Георгию Лашину. Позже министр встретится с первокурсниками Московского государственного строительного университета, решившими стать реставраторами.

Кроме того, министр промышленности и торговли Денис Мантуров прочитает лекцию в средней общеобразовательной школе совхоза имени Ленина. Глава МЭР Максим Орешкин посетит школу № 1474, которую сам когда-то закончил, и прочитаем там лекцию.

Министр МЧС России Владимир Пучков посетит Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы, а глава МВД Владимир Колокольцев примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний в Академии управления МВД России.

Из депутатов — в педагоги

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев в первый день нового учебного года примет участие в торжественной линейке в средней общеобразовательной школе №51 города Твери. Также он поздравит студентов и преподавателей четырех ведущих тверских вузов и поучаствует во вручении студенческих билетов первокурсникам.

Со студентами в первый день нового учебного года пообщается и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В пресс-службе партии рассказали, что 1 сентября он прочтет лекцию в Институте мировых цивилизаций на тему выбора профессии, международных отношений и геополитики. Лидер ЛДПР расскажет о своем видении основных внешнеполитических событий, а также ответит на вопросы студентов.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов 1 сентября примет участие в линейках московской школы № 892, где также проведет открытый урок. Как сообщил парламентарий РИА Новости, он планирует рассказать ученикам старших и младших классов "о вызовах XXI века и о том, каким образом нам в это время жить, развивать образование, здравоохранение, как помогать детям". Зюганов также обещал поведать школьникам и о новом законопроекте КПРФ, который "гарантирует всем качественное образование".

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов на День знаний придет в московскую школу № 1240, а после примет участие в торжественном собрании Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, членом Попечительского совета которой он является уже 10 лет.

Секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов также в этот день побудет школьным учителем. Утром первого сентября посетит Смоленскую Военную академию ВПВО ВС РФ. Здесь состоится митинг, посвященный началу нового учебного года, и торжественная церемония зачисления в списки академии навечно Героя России старшего лейтенанта Александра Прохоренко, весной 2016 года погибшего при выполнении боевого задания в Сирии. После этого Неверов посетит Смоленскую школу и проведет открытый урок для учащихся 5 класса.

Глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский также проведет урок для учеников 6 класса столичной школы №1534. Урок "Заповедные острова Москвы" будет посвящен экологии. На уроке школьники познакомятся с особо охраняемыми природными территориями Москвы, их растительным и животным миром, поделятся своими впечатлениями от посещений парков.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выступит перед студентами Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Она прочитает им лекцию на тему "Институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации". На лекции будут рассмотрены вопросы формирования и развития института государственной правозащиты. Также Москалькова расскажет о самых резонансных обращениях граждан и ответит на вопросы студентов.